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2 часа назад

"Мосфильм" покажет киномарафон к юбилею Шахназарова

Газета.Ru

Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет 8 и 9 июля марафон фильмов Карена Шахназарова, приуроченный к 70-летию режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

"Мосфильм" покажет киномарафон к юбилею Шахназарова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В течение двух дней на канале будут показаны такие работы кинематографиста, как "Анна Каренина", "Мы из джаза", "Белый тигр", "Зимний вечер в Гаграх". "Благодаря Карену Георгиевичу у нас есть восстановленная золотая коллекция "Мосфильма", и зрители сегодня могут наслаждаться классикой советской кинематографии в первозданном качестве", - рассказали организаторы показов.

Проекты главы киноконцерна "Мосфильм" несколько раз номинировались на премию "Оскар". Также режиссер получил более 70 зарубежных и национальных наград за кинопроекты. Ранее Карен Шахназаров попросил власти о повышенном внимании к детскому кинематографу в России. Он подчеркнул, что детское кино не может быть рентабельным, поскольку ориентировано на детей, на низкую стоимость билетов.

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