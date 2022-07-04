"Мосфильм" покажет киномарафон к юбилею Шахназарова

Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет 8 и 9 июля марафон фильмов Карена Шахназарова, приуроченный к 70-летию режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

В течение двух дней на канале будут показаны такие работы кинематографиста, как "Анна Каренина", "Мы из джаза", "Белый тигр", "Зимний вечер в Гаграх". "Благодаря Карену Георгиевичу у нас есть восстановленная золотая коллекция "Мосфильма", и зрители сегодня могут наслаждаться классикой советской кинематографии в первозданном качестве", - рассказали организаторы показов.