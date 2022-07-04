В России снова показывают фильм «Драйв» с Гослингом

Компания #ARTPOKAZ объявила о повторном прокате фильма «Драйв» с Райаном Гослингом. Ленту можно пересмотреть в кинотеатрах как минимум 36 регионов России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Драйв» рассказывает историю молчаливого водителя, который днем работает каскадером, а ночью развозит опасных преступников. Но однажды всё меняется, когда он знакомится со своей привлекательной соседкой и её сыном. Теперь ему предстоит действовать очень осторожно, иначе могут пострадать невинные люди.