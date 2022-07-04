HBO Max свернул съемки сериалов в странах Европы

Стриминговый сервис HBO Max прекращает производство оригинальных сериалов в некоторых странах Европы в целях снижения расходов. Об этом сообщает Variety.

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Как рассказали в студии Warner Bros., оригинальные сериалы для HBO Max больше не будут снимать в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландах, Турции и в Центральной Европе. Кроме того, часть контента будет удалена с платформы для последующей продажи.

В заявлении студия рассказала, что ведет работу над объединением HBO Max и discovery+ в глобальный стриминговый сервис. «Мы не отказываемся от своих обязательств перед этими рынками», — пообещали в компании.

Оригинальное производство останется в Испании и Франции.