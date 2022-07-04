Скончался Юлий Файт: лучшие фильмы культового режиссера

Советский и российский режиссер Юлий Файт скончался в возрасте 85 лет. СМИ сообщают, что смерть наступила от острого инфаркта.
1/7 Советский и российский режиссер Юлий Файт скончался в возрасте 85 лет.
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2/7 В 1964 году режиссер снял свой первый полнометражный фильм по мотивам рассказов Юрия Нагибина: «Пока фронт в обороне». 3/7 Второй фильм Юлия Файта "Маьчик и девочка" по повести Веры Пановой был запрещен и много лет пролежал на полке. "Взявшись за сценарий Пановой, я сделал все слово в слово, не изменив ни одного слова, изменив интонацию. Совершенно другая интонация была. И это очень чувствуется в каждом кадре, поведении героев, вместо идиллии возвышенной — простые отношения юноши и девушки. Как это происходит, как они сходятся, что из этого получается. Не какие-то выводы моральные, этические, нет, не это, а простая жизнь.", — рассказывал позже режиссер. После этой картины Файту на 10 лет запретили снимать игровое кино. 4/7 Мнгие считают, что картина Файта "Пограничный пес Алый" о дружбе новобранца пограничных войск и служебного пса положила начало фильмам о преданности собак своим хозяевам, которые после этого снимались в России и СССР.
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5/7 "Марка страны Гонделупы" снят по одноименной повести Софьи Могилевской Первым творческим объединением в 1977 году. "«Марка страны Гонделупы» — довоенная, пионерская, такая идеальная, я пытался эту стилистику и это настроение пионерское как-то опоэтизировать, именно в этом направлении. Я не против совсем этого был, я мог бы делать сатирическую вещь, но совсем нет. Мне было как раз интересно понимать этот стиль: это восторженное отношение к хорошему поступку. «Вот он марки несправедливо менял, вот он нехороший мальчик», — вот эту интонацию, которая есть в книге.", — рассказывал Файт. 6/7 Файт снимал сюжеты для «Альманаха кинопутешествий» и киножурнала «Ералаш», телевизионные и документальные ленты о музыке и музыкантах. 7/7 В 2004 году Файт снял фильм «Дорогой Василий Макарыч», сюжет которого был построен на основе писем зрителей и читателей В. М. Шукшину. В фильм были встроены эпизоды картины "Калина красная".
Будущий режиссер родился в Москве в 1937 году в семье актера
Андрея Файта и Марии Брилинг. Свою кинокарьеру он начал еще в детстве, снимаясь в коротких эпизодах, а в 1956 году сыграл роль в первом студенческом фильме Андрея Тарковского «Убийцы».
В 1960 он окончил режиссерский факультет ВГИКа, а затем работал режиссером в
компании «Ленфильм» и на киностудии им. Максима Горького. О самых громких работах режиссера читайте в материале "Рамблера".