Скончался Юлий Файт: лучшие фильмы культового режиссера

3/7

Второй фильм Юлия Файта "Маьчик и девочка" по повести Веры Пановой был запрещен и много лет пролежал на полке. "Взявшись за сценарий Пановой, я сделал все слово в слово, не изменив ни одного слова, изменив интонацию. Совершенно другая интонация была. И это очень чувствуется в каждом кадре, поведении героев, вместо идиллии возвышенной — простые отношения юноши и девушки. Как это происходит, как они сходятся, что из этого получается. Не какие-то выводы моральные, этические, нет, не это, а простая жизнь.", — рассказывал позже режиссер. После этой картины Файту на 10 лет запретили снимать игровое кино.