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2 часа назад

Начались съемки фильма Стаса Иванова "Дембель" с Антоном Васильевым в главной роли

Газета.Ruиещё 2

Начались съемки фильма «Дембель» от режиссера сериалов «ЮЗЗЗ» и «Немцы» Стаса Иванова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Начались съемки фильма Стаса Иванова "Дембель"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет ленты концентрируется на истории Семена, возвратившегося в родной город Буй из Москвы. Он не был там с момента службы в армии и оставил девушку, которая, как вскоре выяснилось, родила от него ребенка. Приехав в Буй, Семен узнает об имеющейся у него дочери. Теперь он пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования.

«Дембель» представляет собой смешение жанров от водевиля, комедии про глубинку — яркую, сочную, острую, добрую, теплую — до простых и понятных нам сюжетов российских авторских фильмов нулевых», — сказал о фильме режиссер.

В каст, помимо исполнителя главной роли Антона Васильева, вошли: Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба и другие.

Сценарий к «Дембелю» написал создатель фильма «Остров» 2006 года Дмитрий Соболев.

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