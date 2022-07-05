Начались съемки фильма Стаса Иванова "Дембель"

Сюжет ленты концентрируется на истории Семена, возвратившегося в родной город Буй из Москвы. Он не был там с момента службы в армии и оставил девушку, которая, как вскоре выяснилось, родила от него ребенка. Приехав в Буй, Семен узнает об имеющейся у него дочери. Теперь он пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования.