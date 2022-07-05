Начались съемки фильма Стаса Иванова "Дембель"

Начались съемки фильма «Дембель» от режиссера сериалов «ЮЗЗЗ» и «Немцы» Стаса Иванова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Сюжет ленты концентрируется на истории Семена, возвратившегося в родной город Буй из Москвы. Он не был там с момента службы в армии и оставил девушку, которая, как вскоре выяснилось, родила от него ребенка. Приехав в Буй, Семен узнает об имеющейся у него дочери. Теперь он пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования.
«Дембель» представляет собой смешение жанров от водевиля, комедии про глубинку — яркую, сочную, острую, добрую, теплую — до простых и понятных нам сюжетов российских авторских фильмов нулевых», — сказал о фильме режиссер.
В каст, помимо исполнителя главной роли Антона Васильева, вошли: Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба и другие.
Сценарий к «Дембелю» написал создатель фильма «Остров» 2006 года Дмитрий Соболев.