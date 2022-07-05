Жизнь эмигрантов в Турции: съемки фильма с Питером Гринбергом

В течение последних двух недель самый уважаемый в Америке журналист новостей о путешествиях Питер Гринберг и исполнительный продюсер и режиссер Грэди Кэндлер раотали в ряде уникальных мест, расположенных на побережье Эгейского моря в Турции.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

Шоу, которое снимают репортеры, получившие премию «Эмми», называется «Скрытые Эгейские острова» и является одной из серии документальных фильмов о путешествиях, организованных Гринбергом. Программы будут транслироваться на PBS, Amazon Prime и Apple TV. В прошлом году Гринберг также снял великолепный часовой документальный фильм «Скрытая Турция», в котором он раскрывает «скрытые» направления и события по всей стране.