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1 час назад

Жизнь эмигрантов в Турции: съемки фильма с Питером Гринбергом

RusTurkey.com

В течение последних двух недель самый уважаемый в Америке журналист новостей о путешествиях Питер Гринберг и исполнительный продюсер и режиссер Грэди Кэндлер раотали в ряде уникальных мест, расположенных на побережье Эгейского моря в Турции.

Жизнь эмигрантов в Турции: съемки фильма с Питером Гринбергом
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Шоу, которое снимают репортеры, получившие премию «Эмми», называется «Скрытые Эгейские острова» и является одной из серии документальных фильмов о путешествиях, организованных Гринбергом. Программы будут транслироваться на PBS, Amazon Prime и Apple TV. В прошлом году Гринберг также снял великолепный часовой документальный фильм «Скрытая Турция», в котором он раскрывает «скрытые» направления и события по всей стране.

Репортер и его команда посетили Чанаккале, Измир, также съемочная группа снялась в Бодруме на борту знаменитой лодки «Бастарда» и взяла интервью у опытного экспата и организатора «Голубого круиза» Дины Стрит. Шоу выйдет в эфир в начале 2023 года.

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