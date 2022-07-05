«Дешевая реклама». Первые отзывы о «Торе: Любовь и Гром»

Мировая премьера «Тора: Любовь и Гром» состоится на этой неделе, а западные критики и СМИ уже успели оценить кинокомикс Marvel. Их отзывы получились неоднозначными.

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В положительных обзорах критики отмечают, что «Тор: Любовь и Гром» получился эмоциональным и захватывающим, но при этом достаточно легким для восприятия. Издание Collider вовсе поставило максимальную оценку, потому что в фильме «было все».

Collider

Я ни разу не закатил глаза во время шуток, а фильм предложил историю, в которой было все. Он заставил замолчать измученных фанатов киновселенной Marvel.

Variety

Именно сочетание романтики, дерзости, опасности и неожиданных поворотов делает фильм не только непредсказуемым, но и эмоциональным.

Screen Rant

Это возвращение к стандарту киновселенной: отличная сольная история, эмоциональная, захватывающая и забавная.

Достаточно много у фильма и негативных отзывов, в том числе от ведущих профильных изданий вроде The Hollywood Reporter. Критики называют постоянные шутки главной проблемой «Тора: Любовь и Гром», а саму кинокартину считают бессмысленной.

The Hollywood Reporter

Вайтити доводит остроумие до утомительных крайностей. Это перечеркивает любые попытки вызвать чувства волнения, опасности или мифического величия. В фильме нет остроты, потому что он переполнен шутками.

Los Angeles Times

Тор восстановил божественность, но он все еще ни к чему не стремится. Проблема в том, что «Любовь и Гром» отражает этот кризис, но притворяется, что решает его.

The Seattle Times

Я пожалел, что не смотрю «Бэтмена и Робина» или «Супермена 4», потому что даже они казались менее бессмысленными и более человечными. «Любовь и Гром» — дешевая корпоративная реклама будущего контента Marvel.