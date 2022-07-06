Фильм Сокурова вошел в программу кинофестиваля в Локарно

Организаторы кинофестиваля в швейцарском Локарно опубликовали список участников 75-го киносмотра. Согласно документу, в их число попал российский режиссер Александр Сокуров и его фильм «Сказка».

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Режиссер Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию По словам автора картины, его фильм - это фантастическая история о Второй мировой войне, рассказанная необычным визуальным языком.