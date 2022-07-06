Фильм Сокурова вошел в программу кинофестиваля в Локарно

Организаторы кинофестиваля в швейцарском Локарно опубликовали список участников 75-го киносмотра. Согласно документу, в их число попал российский режиссер Александр Сокуров и его фильм «Сказка».
Режиссер Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию По словам автора картины, его фильм - это фантастическая история о Второй мировой войне, рассказанная необычным визуальным языком.
Кинофестиваль в Локарно пройдёт с 3 по 13 августа 2022 года. Организаторы отметили, что не намерены отстранять российские фильмы из-за спецоперации на Украине, так как кино является «голосом поддержки разнообразия творчества во всех странах».