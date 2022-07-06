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57 минут назад

Топ-10 фильмов первой половины 2022 года от Metacritic

Чемпионат.com

Агрегатор Metacritic опубликовал список лучших фильмов первой половины 2022 года по мнению критиков. В лист попали картины, набравшие наиболее высокую среднюю оценку от прессы. К сожалению, бóльшая часть фильмов пока не вышла в России, однако многие ленты доступны в цифровых сервисах.

Топ-10 фильмов первой половины 2022 года от Metacritic
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первом месте неожиданно оказалась документальная картина Марии Шпет «Господин Бахман и его класс» (Mr. Bachmann and His Class). Фильм рассказывает об учителе начальной школы по имени Герр Бахман, который использует нетрадиционные методы обучения.

Следом расположилась работа датского режиссёра Йоакима Триера под названием «Худший человек на свете». Сюжет картины повествует о молодой девушке, которая последовательно открывает для себя все новые увлечения и познает себя. Замкнул тройку фильм Jaddeh Khaki иранского режиссера Панаха Панахи — в поисках лучший жизни семья из Ирана мигрирует в Турцию вместе со своим старшим сыном.

Топ-10 фильмов 2022 года по версии Metacritic

  1. «Господин Бахман и его класс» — 92 балла
  2. «Худший человек на свете» — 90 баллов
  3. Jaddeh Khaki — 90 баллов
  4. Who We Are: A Chronicle of Racism in America — 89 баллов
  5. «Великая свобода» — 89 баллов
  6. A Night of Knowing Nothing — 87 баллов
  7. «Прямо перед тобой» — 87 баллов
  8. Playground — 87 баллов
  9. Happening — 87 баллов
  10. «Последствия» — 84 балла
Фильмы,Последствия,Мария Шпет,Йоаким Триер,
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