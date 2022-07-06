8 популярных семейных фильмов ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Приближающийся праздник — отличный повод вспомнить о самых близких людях, которые поддерживают нас при любых обстоятельствах и посмотреть хорошее семейное кино.

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В XXI веке семейные ценности пересматриваются, но их значение для общества не отрицается. Онлайн-кинотеатр KION собрал в специальную подборку «Ко Дню семьи, любви и верности» — восемь семейных фильмов, которые получили высокие оценки от кинокритиков.

Видео дня

«Маленький воин» (2021, реж. Илья Ермолов)

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Подросток Витя Касаткин увлекается японским сумо. Хобби, скажем так, не из обычных. Любовь к этому виду спорта мальчику привил отец. Увы, с тех пор как 8 лет назад он уехал в Японию, Витя никогда его больше не видел. Теперь мальчик живет одной мечтой — Касаткин надеется победить в турнире по сумо и поехать на соревнования в Японию. Там-то отец увидит, чего достиг сын, и вернется в семью.

«Крамер против Крамера» (1979, реж. Роберт Бентон)

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Редкий фильм, получивший пять главных премий «Оскар»: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и лучшую женскую второго плана. Тед (Дастин Хоффман) — успешный работник рекламного агентства, он практически не проводит времени с семьей. Его жена Джоанна (Мерил Стрип) устала сидеть дома с сыном, поэтому уходит из дома — теперь Теду нужно учиться ухаживать за ребенком и вести быт.

«Рыбка Поньо на утесе» (2008, реж. Хаяо Миядзаки)

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Чудесная сказка от гения анимационного кино. Мальчик Сосукэ счастливо живет с мамой Рисой в небольшой, очень милой деревне. Однажды Сосукэ находит на берегу магическую рыбку — ее зовут Поньо, и она сбежавшая дочь волшебника и морской богини.

«Чудо» (2017, реж. Стивен Чбоски)

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Экранизация одноименного романа Ракель Харамильо Паласио. Мальчик Огги (Джейкоб Трамбле) родился с синдромом Тричера-Коллинза, нарушением развития черепно-лицевой области. Ребенку пришлось перенести множество операций, но он вырос здоровым и немного стеснительным, боящимся появляться без маски вне дома. Ему предстоит сделать большой шаг — пойти в младшую школу.

«Моя большая испанская семья» (2013, реж. Даниэль Санчес Аревало)

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У испанцев две главные страсти в жизни: футбол и семья. 2010-й год, чемпионат мира проходит в Южной Африке, близится главный матч для всей страны. Именно на дату его проведения выпадает день свадьбы одного из пяти сыновей семейства Санс.

«Приключения Паддингтона» (2014, реж. Пол Кинг)

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В Лондоне на остановке поездов Паддингтон отец семьи Генри Браун (Хью Бонневилль) находит говорящего медвежонка. Оказывается, что он приехал в Англию из Перу, где среди лесов жили его разумные дядя и тетя. Они когда-то познакомились с добрым географом — теперь его ищет их племянник.

«Семейка Аддамс» (1991, реж. Барри Зонненфельд)

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Продолжение культового сериала 1960-х годов о готической семье. Ее глава Гомес (Рауль Хулия) мечтает о встрече с давно потерянным братом Фестером (Кристофер Ллойд), который неожиданно для всех оказывается живым и невредимым. Все кроме отца подозревают в Фестере самозванца и решают проверить его нервы.

«Мой брат — супергерой!» (2019, реж. Стефано Чипани)

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