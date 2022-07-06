Уходит эпоха: Disney может лишиться прав на Микки Мауса

The Walt Disney Company — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, и важной частью компании является Микки Маус. Однако компания может лишиться прав на использование любимого персонажа зрителей по всему миру. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Микки Маус, вероятно, самый известный герой Disney, который является лицом компании с момента его появления в 1928 году в фильме «Пароходик Вилли». Хотя стиль и одежда персонажа сильно изменились за последние 90 лет, одна вещь осталась неизменной — Микки принадлежит Disney.

Однако, через два года ситуация может измениться — в 2024 году истекают 95-летние авторские права на культовую мультяшную мышь.

Когда срок защиты авторских прав истечет, Микки станет общественным достоянием, а это означает, что люди смогут свободно использовать персонажа в своих фильмах и книгах, при условии, что это не нарушает права на товарный знак Микки в Disney.

Авторское право и товарные знаки отличаются тем, что товарные знаки не привязаны ко времени. Это означает, что Disney по-прежнему будет контролировать некоторые детали, связанные с использованием образа Микки Мауса. Если компания посчитает, что новый пользователь персонажа Микки Мауса противоречит его образу в Disney, то компания может подать в суд.

Похожая ситуация случилась с образом Винни-Пуха. Авторские права на персонаж истекли, но детали образа, такие как его красная рубашка , остаются товарными знаками, сам персонаж — нет. Винни скоро может вернуться на наши экраны в фильме «Винни-Пух: Кровь и мед». Это будет первый хоррор с участием любимого медведь.