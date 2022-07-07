Комедийная мелодрама "О любви" выйдет в 2023 году

В первом квартале 2023 года в российский прокат выйдет музыкальная комедийная мелодрама "О Любви". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе фильма.

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Главные роли в проекте исполнят Владислав Прохоров, Анфиса Черных, Павел Майков и Георгий Дронов. В центре сюжета - история Саши, который приехал в санаторий в 1999 году. Он получает роль в музыкальной постановке, в которой его партнершей становится местная красавица Полина.

Саша влюбляется в девушку и пытается добиться его расположения, из-за чего втягивает себя и свою семью в борьбу с управляющим Мишей, который тоже влюблен в Полину. Создатели фильма обещают, что он будет похож на "Мулен Руж", "Синг Стрит" и "Грязные танцы".

"Я сказал всего одну фразу –""Мулен Руж" в санатории". Эта мысль вдохновила коллег и, спустя всего месяц, у нас уже был готов первый вариант сценария", - рассказал режиссер проекта Юрий Шаров.