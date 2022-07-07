Что скрывали великие люди: 4 фильма о тайнах легенд

Жизнь великих людей полна тайн, многие из которых остаются за закрытыми дверями даже после смерти звезд. Однако некоторые ответы на вопросы, которые долгие годы мучили поклонников знаменитостей, можно найти в фильмах.
Подробнее о кинолентах, которые помогут погрузиться в жизнь легендарных личностей – в материале "Рамблера".
Еще при жизни принцессу Диану прозвали "принцессой людских сердец". Ее обожали миллионы людей как в Великобритании, так и за ее пределами. После расставания с принцем Чарльзом Диана встретила кардиохирурга, который, по мнению ее друзей, стал "любовью всей ее жизни". Но чтобы быть с возлюбленным, ей пришлось пройти немало испытаний.
Драматичный байопик повествует об университетских годах знаменитого астрофизика Стивена Хокинга. В картине зритель может наблюдать, как человек, наделенный уникальным интеллектом, теряет контроль над своим телом, но не позволяет сдаться уму.
В конце 70-х супермодель Джиу Мари Каранджи именовали королевой мирового подиума. Но жизнь манекенщицы была идеальна и безоблачна лишь на первый взгляд. Картина, в которой главную роль исполнила Анджелина Джоли, рассказывает, через что пришлось пройти знаменитой модели на самом деле.
Пабло Пикассо по праву считается легендарной фигурой в живописи. Но немногие знают о том, кем был художник за пределами своего любимого дела – чем он руководствовался в жизни и кому вверял свое сердце?