Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

В РФ снимут фильм о домонгольских фресках

Lenta.ruиещё 1

В Великом Новгороде начались съемки фильма об археологической экспедиции в Юрьев монастырь для воссоздания фресок домонгольского периода. Об этом пишет ТАСС.

В РФ снимут фильм о домонгольских фресках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Съемками фильма занимается «Кинокомпания 12 кадр» совместно с Институтом Археологии РАН — сюжет будет посвящен археологической экспедиции в Юрьев монастырь, а также храмовым фрескам домонгольского периода и их воссозданию из обнаруженных ранее фрагментов. Так, зрителям покажут путь от обнаружения фрески до ее полного восстановления через реставрационные работы.

«Документальный фильм расскажет о проекте "Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря)". А приглашенный художник-монументалист дополнит возможные недостающие фрагменты. Подкрепленная графической анимацией, эта часть фильма позволит показать зрителю полную картину древнего ансамбля», — заявили в правительстве области.

Для фильма также проведут видеосъемку и анализ фресок других новгородских памятников того времени: церкви Благовещения на Городище, Никольского собора на Дворище, Рождественского собора Антониева монастыря, Спасо-Преображения на Нередице.

Фильмы,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители