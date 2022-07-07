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17 минут назад

Названы самые смешные фильмы всех времен

Lenta.ru

Пользователи сайта Reddit перечислили самые смешные фильмы всех времен — за 22 часа тред по этой теме набрал более 5800 комментариев. Издание «Афиша Daily» составило рейтинг картин на основе лайков и комментариев.

Названы самые смешные фильмы всех времен
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Самой смешной лентой было названо мокьюментари Саши Барона Коэна «Борат». Этот проект назвали незабываемым и безумным, а пользователь с ником Chompobar написал, что от смеха во время просмотра он потянул мышцы.

На втором месте оказалось еще одно мокьюментари — «Реальные упыри» от Тайки Вайтити. Фильм рассказывает о жизни трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые пытаются приспособиться к современному обществу.

Третье место заняла комедия «Типа крутые легавые». Она является частью трилогии Эдгара Райта, в которую также входят картины «Зомби по имени Шон» и «Армагеддец».

В числе самых смешных фильмов пользователи Reddit также упомянули проекты «Офисное пространство», «Похождения императора», «Аэроплан», «В поисках галактики», «Монти Пайтон: Житие Брайана», «Клетка для пташек», «Мой кузен Винни», «Улика», «Космические яйца», «Рыбка по имени Ванда», «Самолетом, поездом, машиной», «SuperПерцы» и «Победители шоу».

Фильмы,Самолетом, поездом, машиной,Офисное пространство,Похождения императора,Мой кузен Винни,Улики,Улика,Борат,В поисках галактики,Аэроплан,Типа крутые легавые,SuperПерцы,Зомби по имени Шон,Армагеддец,Реальные упыри,Эдгар Райт,Саша Барон Коэн,
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