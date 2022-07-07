Названы самые смешные фильмы всех времен

Пользователи сайта Reddit перечислили самые смешные фильмы всех времен — за 22 часа тред по этой теме набрал более 5800 комментариев. Издание «Афиша Daily» составило рейтинг картин на основе лайков и комментариев.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Самой смешной лентой было названо мокьюментари Саши Барона Коэна «Борат». Этот проект назвали незабываемым и безумным, а пользователь с ником Chompobar написал, что от смеха во время просмотра он потянул мышцы.