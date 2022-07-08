«Тор: Любовь и гром»: романтизированная комедия с обилием экшен-сцен

7 июля в российский кинопрокат должен был выйти очередной супергеройский фильм «Тор: Любовь и гром», основанный на персонаже комиксов Marvel. Это четвёртый фильм о приключениях бога грома. Увы, как и многие премьеры, эту в кинотеатрах мы не увидим. Релиз в связи с последними небезызвестными событиями, перенесли на неопределенный срок. Но пока фильм нам недоступен, есть время изучить отзывы и понять, стоит ли вообще смотреть очередное творение Голливуда. Тем более, что последние премьеры оставляли желать лучшего. В новой картине главные роли сыграли Крис Хемсворт, Кристиан Бейл, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Тайка Вайтити, Рассел Кроу и Натали Портман. Состав, прямо сказать, звёздный. Да и Натали Портман вернулась к своему образу. Интересно, как же её встретит бывший возлюбленный, которого она без зазрения совести бросила?

Фото: Mainstyle Mainstyle

О чем сюжет? (внимание, спойлеры)

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Картина начинается с предыстории злодея Горра. Он вместе со своей дочерью по имени Любовь странствует по пустыне, где нет ни капли воды. Вскоре девочка умирает, а Горр находит оазис, где сидит Бог, которому поклонялись местные жители. Бог издевается на Горром, унижает всех смертных и говорит, что нет никакого спасения, «низшие существа» были посланы на землю только с одной целью - преклоняться и прислуживать Богам. Такое бахвальство злит Горра, он убивает Бога с помощью Некроклинка Вечной Тьмы и обещает поквитаться со всеми Богами во вселенной за то, что не смогли спасти его дочь (и понять антагониста можно)…

А в это время Тор пытается разобраться в себе и найти своё истинное предназначение. И делает это он в компании со Стражами галактики. Их пути разойдутся, когда бог грома получает сигнал бедствия от Сиф. Прибыв на снежную планету, раненая Сиф предупреждает Тора о Горре и его могущественном Некроклинке, с помощью которого он безжалостно расправляется со всеми Богами… Следующая «станция» в планах Горра — Новый Асгард, процветающий под властью Валькирии.

Другая сюжетная линия рассказывает о бывшей возлюбленной Тора, докторе Джейн Фостер. Она борется с раком на последней стадии, но всё безуспешно. В поисках лечения Джейн прибывает в Новый Асгард, считая, что спасти её сможет только молот Мьёльнир. Девушка даже находит остатки молота, осколки собираются воедино и наделяют Джейн идентичными Тору силами. И тут в Новый Асгард, ставший настоящим парком аттракционов, прибывает сам бог грома. Встреча будет очень эмоциональной… Он, вместе с Джейн, Коргом и Валькирией пытается остановить Горра, но тот похищает детей Нового Асгарда и сбегает с ними.

Героям ничего не остаётся, как попросить помощи у других Богов. Джейн, Корг, Тор и Валькирия отправляются на Олимп, чтобы заручиться поддержкой Зевса. Но он, вместо того, чтобы прислушаться к коллегам и оказать содействие в уничтожении опасного элемента во вселенной, пленяет Тора. Корг и Валькирия не потерпят такой наглости, дадут отпор и спасут друга вместе с тем прихватив молнии Зевса. Вместе с ними герои отправляются в Царство теней, где Горр держит бедных детей. Но это была всего лишь ловушка…

Только вот Джейн становится всё хуже при каждом использовании Мьёльнира. Следующий раз может стать последним и забрать жизнь девушки… Но Джейн готова идти до конца, несмотря ни на что. Кроме того, у антагониста остается Громсекира (оружие Тора), которая нужна ему, чтобы попасть к Вечности и загадать желание по истреблению всех богов. Тогда Тор отправляет друзей обратно в Асгард и, вооруженный молниями Зевса, идёт на битву с Горром. Чем это всё обернётся, рассказывать не будем, но не забываем про сцены после титров. Они нам точно пригодятся.

Что говорят критики?

В основном критики отнеслись благосклонно к картине и сходятся во мнении, что «Любовь и гром» чем-то похож на «Рагнарёк». В фильме много юмора, есть романтика и драма — всё то, что так любят зрители в фильмах Marvel. Очень хвалят актёрскую игру, особенно Кристиана Бейла и Натали Портман. Видимо, Крис Хемсворт уже несколько поднадоел своим образом идеального бога-громовержца. Даже Рассела Кроу отметили, хотя он всего-то появился в небольшом эпизоде в роли Зевса.

Отношения между Джейн и Тором тоже хорошо раскрыты. Их встреча была такой искрящейся и страстной, но при этом очень напряжённой. Да, в фильме покажут флешбэки и объяснят, почему же всё-таки парочка рассталась. Но, как оказалось, Тор считал дни, сколько он не виделся с Джейн и втайне мечтал вернуть её…

Но без негативных отзывов тоже не обошлось. Например, некоторые критики отметили, что главные герои получились слишком шаблонными. Сценаристы увлеклись написанием образа для Джейн, но про остальных героев будто бы забыли, они смотрятся на втором плане. Если бы убрали леди Сиф и Валькирию, это бы никак не отразилось на сюжете, персонажи не несли в себе никакую смысловую нагрузку. Да и сам Тор получился каким-то слишком поверхностным. К образу Горра тоже были вопросы. Нет, с актёрской игрой Кристиана Бейла всё отлично, но вот Горр получился угрюмым, занудливым, обиженным на весь мир психопатом, менее ярким и интересным, чем Локи, Хела и Танос. Может, всё дело не в том, что он хотел не захватить или уничтожить мир, а просто поквитаться с обидчиками и вернуть дочь. Ему вовсе не нужно было мировое господство, он мечтал о возмездии, да и оплакивал свою потерю. Куда там веселиться?