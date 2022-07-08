Дакота Джонсон в фильме «Доводы рассудка»: рецензия

Также снялись в этой киноадаптации последнего романа Джейн Остин Космо Джарвис, Генри Голдинг и Ричард Э. Грант. Картина стала дебютной для театрального режиссёра Кэрри Крэкнелл.

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Преданные поклонники Джейн Остин будут в ужасе от того, как Кэрри Крэкнелл преобразовала её «Доводы рассудка» в жизнерадостную романтическую комедию эпохи Регентства. Остальные будут приятно удивлены. Легко смешивая язык прозы английской романистки XIX в. с современными выражениями и взглядами, режиссёр «электризует» ткань повествования, созданного в доэлектрическую эпоху. Таким образом, создавая вопиюще вольный вариант истории, но тем не менее, захватывающий, чтобы зрители смогли простить автору фильма её смелость. Такой подход также помогает многострадальной героине романа, Энн Эллиот, заполучить неудержимое обаяние и непочтительное чувство иронии в ярком исполнении Дакоты Джонсон.

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Легко можно поспорить, что самой серьёзной и зрелой работе Остин «Доводы рассудка» критики никогда не оказывали такого почтения, как, например, «Эмме». Впрочем, новая адаптация романа всё меняет. Джонсон в своей самой беззаботной на сегодняшний день роли делает зрителей соучастниками противоречивого взгляда Энн на нравы начала XIX в. Это касается, в частности, её невозмутимого самопознания как свободомыслящей молодой женщины, которая является аутсайдером в своей спесивой, но стеснённой средствами семье. Не говоря уже о том, что она ещё сожалеет об утраченной любви и неминуемо приближается к возрасту, при котором замужество практически невозможно по стандартам её времени. И пусть вас не обманывает, что образ лучезарной Джонсон как-то не очень вяжется с представлениями о старой деве. По сюжету, самовлюблённые сёстры затмевают её, и до определённого момента она ничего не может с этим поделать.

Самоанализ и очевидное заигрывание с поколением 2000-х вписаны в гибкий сценарий новичка Элис Виктории Уинслоу и ветерана Роналда Бэсса. Они превращают тонкие отсылки Остин, её тщательно продуманные, дразнящие предвкушением приметы и намёки в однозначную откровенность, бросающую вызов царящим стереотипам. Атрибуты эпохи остаются на месте, но ракурс, с которого ведётся повествование, очень похож на точку зрения современной женщины из многорасового общества, и вы либо соглашаетесь с этим, либо нет.

Чувствуя себя несчастной после нескольких лет, прошедших с тех пор, как её «убедили» отвергнуть Фредерика Уэнтворта (Космо Джарвис), симпатичного, но небогатого моряка, который хотел жениться на ней, когда ей было 19 лет, героиня пьёт вино и рыдает в ванной, задумчиво крутя любимого игрушечного кролика и уверяя себя, что «всё хорошо». Она – Бриджит Джонс в платье эпохи Регентства. Энн направляет фильм, разрушая дистанцию со зрителями прямыми комментариями в камеру и молчаливыми двойными дублями, напоминающими о сериале «Дрянь» (2019). Непосредственность, которую это придаёт персонажу, вероятно, оценят юные зрители Netflix, которым, в общем, всё равно на соответствие роману «великой Джейн».

Обстоятельства, вновь толкающие через восемь одиноких лет Энн и Фредерика к друг другу, проистекают из-за того, что семья Эллиот волей-неволей должна затянуть потуже свои пояса. Препятствия, воздвигнутые Остин, чтобы отсрочить неизбежный союз влюблённых, Крэкнелл значительно упростила, сделав персонажей менее осмотрительными, менее ограниченными социальными нормами и способными говорить более свободно при каждой встрече. Но и Энн, и Фредерик неохотно признаются себе, что никогда не оставляли мыслей друг о друге. И фраза: «Мы хуже, чем незнакомцы, мы бывшие», которую произносит Энн, может вызвать у подрастающего поколения как смех, так и желание поморщиться.

Впрочем, любые жертвы, принесённые в угоду адаптации, с лихвой покрывает теплота Джонсон, которую она демонстрирует в главной роли, преодолевая разрыв между «сейчас» и «тогда» с виртуозной решимостью. Её взаимодействие с камерой выглядит вполне естественным, что делает её подходящей кандидатурой для свободной трактовки косвенной речи Остин. Джарвис («Острые козырьки», «Леди Макбет») с его соблазнительной щетиной и бакенбардами – прекрасный Уэнтворт, который тихо тлеет, сохраняя козыри при себе. Для тех, кто не слишком обеспокоен отступлениями от романа, развязка истории будет чрезвычайно приятной.