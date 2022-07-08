Голливуд отдал честь умершей звезде «Крестного отца»

"Джеймс Каан. Очень любил его. Всегда хотел быть похожим на него. Я очень счастлив, что познакомился с ним. Никогда не переставал смеяться, когда был рядом с этим человеком. Его фильмы были лучшими из лучших. Нам всем будет его ужасно не хватать. Посылаю его семье свою любовь".