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1 час назад

Голливуд отдал честь умершей звезде «Крёстного отца» Джеймсу Каану

Чемпионат.com

Недавно стало известно о смерти актёра Джеймса Каана. Мужчине было 82 года, причину смерти родственники пожелали не разглашать. Наибольшую известность Джеймс Каан получил благодаря фильмам «Крёстный отец», «Игрок», «Роллербол» и «Мизери».

Голливуд отдал честь умершей звезде «Крестного отца»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

О смерти Каана сообщили в его социальных сетях. Там же попросили уважать частную жизнь родственников актёра в это непростое время.

"С большой грустью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит знаки любви и искренние соболезнования и просит вас уважать её частную жизнь".

Многие знаменитые актёры написали о Каане тёплые слова и простились с ним. Аль Пачино отметил, что Джеймс был его вымышленным братом и настоящим другом, а Роберт Де Ниро искренне сожалеет о кончине своего друга.

Режиссёр Майкл Манн тоже отреагировал на смерть Каана. По его словам, Джеймс был полон энергии и дарил её всем окружающим людям.

"Какая ужасная и трагическая потеря. Джимми был не просто великим актёром с полной самоотдачей и отважным духом — в глубине души он также обладал жизненной силой, которая двигала всем — от его искусства и дружбы до спорта".

Сообщения о смерти Джеймса Каана от Адама Сэндлера и Арнольда Шварценеггера:

"Джеймс Каан был иконой — легендой. Он вдохновлял всех, кто когда-либо снимался в кино. Мне посчастливилось работать с ним и воочию увидеть его талант и фантастическое чувство юмора. Он был отличным товарищем по тренировкам в зале и настоящим другом, мне будет его не хватать".

"Джеймс Каан. Очень любил его. Всегда хотел быть похожим на него. Я очень счастлив, что познакомился с ним. Никогда не переставал смеяться, когда был рядом с этим человеком. Его фильмы были лучшими из лучших. Нам всем будет его ужасно не хватать. Посылаю его семье свою любовь".

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