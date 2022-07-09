Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

«Тор: Любовь и гром» получил одну из самых низких оценок у Marvel

Чемпионат.com

Свежий «Тор: Любовь и гром» получил рейтинг B+ по версии компании CinemaScore, которая узнаёт впечатления зрителей во время премьеры. Это второй фильм про Бога грома с оценкой ниже A и четвёртый в киновселенной Marvel.

«Тор: Любовь и гром» получил одну из самых низких оценок у Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первым фильмом в киновселенной с рейтингом ниже A стал «Тор», который получил B+. За ним последновали «Вечные», которым влепили B, и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — B+.

Не лучше ситуация у «Тора: Любовь и гром» на агрегаторах. На «Гнилых помидорах» рейтинг фильма у критиков составляет 67%, но фанаты встретили картину теплее — 82%. На Metacritic зрители оказались построже — 6 баллов из 10.

Мировая премьера «Тора: Любовь и гром» состоялась 8 июля, но в России фильм не показывают из-за ухода кинокомпаний с рынка страны. Главные роли сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман и Кристиан Бэйл.

Фильмы,Тор,Кристиан Бэйл,Крис Хемсворт,Натали Портман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители