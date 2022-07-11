«Тор: Любовь и гром» оказался в лидерах американского кинопроката

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоялась в США истранах СНГ 8 июля. Четвертая часть франшизы выбилась в лидеры по кассовым сборам.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

За первые выходные после премьеры «Тор: Любовь и гром» смогсобрать в США и СНГ 143 млн долларов и 81,5 млн рублей соответственно.

Всего фильм показали в 47 странах. Подобный успех наблюдался лишь у третьей части.