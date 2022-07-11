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31 минуту назад

«Тор: Любовь и гром» оказался в лидерах американского кинопроката

Слово и Дело

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоялась в США истранах СНГ 8 июля. Четвертая часть франшизы выбилась в лидеры по кассовым сборам.

«Тор: Любовь и гром» оказался в лидерах американского кинопроката
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За первые выходные после премьеры «Тор: Любовь и гром» смогсобрать в США и СНГ 143 млн долларов и 81,5 млн рублей соответственно.

Всего фильм показали в 47 странах. Подобный успех наблюдался лишь у третьей части.

Тогда лента принесла в кассу 122,7 млн долларов, сообщает AP.Российским зрителям пока не удалось оценить новую частьфильма о боге грома. Киностудия Marvel, которая входит в The Walt Disney Company, отказалась показывать свои проекты в РФ. Режиссером «Тор: Любовь и Гром» вновь выступил Тайка Вайтити. К ролям вернулись Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.

Фильмы,Тесса Томпсон,Крис Хемсворт,Натали Портман,Walt Disney,
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