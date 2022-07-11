«Тор: Любовь и гром» оказался в лидерах американского кинопроката

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоялась в США истранах СНГ 8 июля. Четвертая часть франшизы выбилась в лидеры по кассовым сборам.
За первые выходные после премьеры «Тор: Любовь и гром» смогсобрать в США и СНГ 143 млн долларов и 81,5 млн рублей соответственно.
Всего фильм показали в 47 странах. Подобный успех наблюдался лишь у третьей части.
Тогда лента принесла в кассу 122,7 млн долларов, сообщает AP.Российским зрителям пока не удалось оценить новую частьфильма о боге грома. Киностудия Marvel, которая входит в The Walt Disney Company, отказалась показывать свои проекты в РФ. Режиссером «Тор: Любовь и Гром» вновь выступил Тайка Вайтити. К ролям вернулись Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.