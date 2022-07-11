Какие фильмы представлены на фестивале "Дело жизни"

С июля и до конца лета 2022 года в Москве проходит фестиваль документальных фильмов "Дело жизни", организованный Центром документального кино и Киностудией детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Фестиваль объединяет проекты, которые рассказывают истории людей нашей страны, искренне посвятивших себя благородному делу помощи другим.

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Когда вокруг нас царит турбулентность, важно сохранять внутреннее спокойствие, веру в себя и преданность делу. Герои фильмов, представленных на фестивале: основательница детского хосписа, микрохирург, эко-энтузиасты, синхронные переводчики, предприниматели и обычные горожане — на личном примере доказывают, что теория малых дел работает, и вдохновляют каждого внести свой вклад в полезные свершения.

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Московский Центр документального кино — это одновременно кинотеатр (причем первый в России, специализирующийся на документальном кино), культурно-образовательная площадка и дистрибьюторская компания, благодаря которой в российский прокат вышли такие работы, как "Эми" и "Сорокин Трип". Миссией ЦДК является популяризация и распространение документального кино в нашей стране, демонстрация его широкой аудитории. В его уютном камерном зале на "Парке культуры" показывают отобранные киноленты, а этим летом ЦДК стал домом для фестиваля "Дело жизни". О главных работах фестиваля расскажем подробнее.

"Лида". 2021, Россия. Режиссер Константин Райх.

Лида Мониава — учредитель фонда "Дом с маяком", который помогает тяжелобольным детям и поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области. Благодаря работе фонда у детей с неутешительными диагнозами появляется возможность не проводить жизнь в больницах, а получать необходимую паллиативную помощь на дому.

Съемочная группа документального фильма "Лида" провела с героиней ее приемным сыном Колей целый год, снимая ее дома, на работе, в путешествиях и освещая самоотверженный труд женщины.

"Арктика. Очищение". 2021, Россия. Режиссер Алексей Кобылков.

Еще один фильм-участник фестиваля посвящен удивительному приключению волонтеров, отправившихся в экологическую экспедицию на Крайний Север. Неожиданная компания из 18 мужчин разных профессий и возрастов — водителя и бизнесмена, студента-медика и 3D-аниматора, пивовара и слесаря — отправилась на необитаемый остров Вилькицкого посреди Карского моря, чтобы вручную очистить его территорию от тонн мусора и металлолома, оставшихся после освоения Ямала.

Волонтеров, которые столкнулись с суровымарктическим климатом, отсутствием цивилизации и ежедневным тяжелым физическим трудом, сплачивает дух настоящего полярного братства. В этом проекте рассказана история тех, кто готов бросить себе вызов и сделать мир чуточку лучше.

"Верните мои руки". 2020, Россия. Режиссер Константин Селин.

Главный герой документальной ленты — микрохирург Вадим Кеосьян, который уже 20 лет пришивает травматически отчлененные пальцы и кисти рук. Зрители получат уникальную возможность увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии: побывать в операционной и на внутренних собраниях персонала крупной больницы, узнать, чем живет высококвалифицированный хирург, из чего состоит его день, какие эмоции он испытывает на работе. 9 июля прошел специальный показ фильма с участием съемочной группы, где можно было познакомиться с режиссером и героями.

"Ангелы Милы". 2021, Россия. Режиссер Анастасия Трофимова.

В прошлом Мила Ануфриева владела популярной сетью модных бутиков, была влиятельной бизнесвумен и светской львицей. Пережив тяжелую болезнь и потерю бизнеса, сегодня Мила живет в Африке и спасает детей-альбиносов и сирот из сложных ситуаций.

Эту странную русскую в темных очках хорошо знают во всем Сенегале, местные жители даже прозвали ее "ангелом для альбиносов". Каждый день на протяжении четырех лет она спасает детей от рабства и проституции, защищает от посягательств местных шаманов, что верят в целебную силу плоти альбиносов, строит приюты и ухаживает за больными.

"Горянки". 2020, Россия. Режиссер Марьям Махиева.

Сегодня на Северном Кавказе остро стоит вопрос о соблюдении прав женщин. В фильме, который рассказывает о жизненном пути нескольких героинь-уроженок региона, освещены неизбежные для этой территории проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок, которые смело разрушают стереотипы и борются за свою свободу, развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.