Какие фильмы представлены на фестивале "Дело жизни"

С июля и до конца лета 2022 года в Москве проходит фестиваль документальных фильмов "Дело жизни", организованный Центром документального кино и Киностудией детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Фестиваль объединяет проекты, которые рассказывают истории людей нашей страны, искренне посвятивших себя благородному делу помощи другим.
Когда вокруг нас царит турбулентность, важно сохранять внутреннее спокойствие, веру в себя и преданность делу. Герои фильмов, представленных на фестивале: основательница детского хосписа, микрохирург, эко-энтузиасты, синхронные переводчики, предприниматели и обычные горожане — на личном примере доказывают, что теория малых дел работает, и вдохновляют каждого внести свой вклад в полезные свершения.
Московский Центр документального кино — это одновременно кинотеатр (причем первый в России, специализирующийся на документальном кино), культурно-образовательная площадка и дистрибьюторская компания, благодаря которой в российский прокат вышли такие работы, как "Эми" и "Сорокин Трип". Миссией ЦДК является популяризация и распространение документального кино в нашей стране, демонстрация его широкой аудитории. В его уютном камерном зале на "Парке культуры" показывают отобранные киноленты, а этим летом ЦДК стал домом для фестиваля "Дело жизни". О главных работах фестиваля расскажем подробнее.
Лида Мониава — учредитель фонда "Дом с маяком", который помогает тяжелобольным детям и поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области. Благодаря работе фонда у детей с неутешительными диагнозами появляется возможность не проводить жизнь в больницах, а получать необходимую паллиативную помощь на дому.
Съемочная группа документального фильма "Лида" провела с героиней ее приемным сыном Колей целый год, снимая ее дома, на работе, в путешествиях и освещая самоотверженный труд женщины.
Еще один фильм-участник фестиваля посвящен удивительному приключению волонтеров, отправившихся в экологическую экспедицию на Крайний Север. Неожиданная компания из 18 мужчин разных профессий и возрастов — водителя и бизнесмена, студента-медика и 3D-аниматора, пивовара и слесаря — отправилась на необитаемый остров Вилькицкого посреди Карского моря, чтобы вручную очистить его территорию от тонн мусора и металлолома, оставшихся после освоения Ямала.
Волонтеров, которые столкнулись с суровымарктическим климатом, отсутствием цивилизации и ежедневным тяжелым физическим трудом, сплачивает дух настоящего полярного братства. В этом проекте рассказана история тех, кто готов бросить себе вызов и сделать мир чуточку лучше.
Главный герой документальной ленты — микрохирург Вадим Кеосьян, который уже 20 лет пришивает травматически отчлененные пальцы и кисти рук. Зрители получат уникальную возможность увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии: побывать в операционной и на внутренних собраниях персонала крупной больницы, узнать, чем живет высококвалифицированный хирург, из чего состоит его день, какие эмоции он испытывает на работе. 9 июля прошел специальный показ фильма с участием съемочной группы, где можно было познакомиться с режиссером и героями.
В прошлом Мила Ануфриева владела популярной сетью модных бутиков, была влиятельной бизнесвумен и светской львицей. Пережив тяжелую болезнь и потерю бизнеса, сегодня Мила живет в Африке и спасает детей-альбиносов и сирот из сложных ситуаций.
Эту странную русскую в темных очках хорошо знают во всем Сенегале, местные жители даже прозвали ее "ангелом для альбиносов". Каждый день на протяжении четырех лет она спасает детей от рабства и проституции, защищает от посягательств местных шаманов, что верят в целебную силу плоти альбиносов, строит приюты и ухаживает за больными.
Сегодня на Северном Кавказе остро стоит вопрос о соблюдении прав женщин. В фильме, который рассказывает о жизненном пути нескольких героинь-уроженок региона, освещены неизбежные для этой территории проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок, которые смело разрушают стереотипы и борются за свою свободу, развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.
Эти и другие вдохновляющие фильмы фестиваля "Дело жизни" можно посмотреть в ЦДК с 5 июля и до 31 августа. Подробности и афиша на сайте смотра.