Собчак высказалась об успехе фильма Бекмамбетова в США

Журналистка Ксения Собчак порадовалась за успех фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в США. Картина попала в десятку самых просматриваемых лент на стриминговой платформе Netflix.
Фильм, в котором снялись звезды Голливуда Анджелина Джоли и Морган Фриман, а также российский актер Константин Хабенский, стал шестым в списке самых популярных на площадке. Собчак считает результат киноленты неожиданным.
«В студии Бекмамбетова Bazelevs, кажется, сами удивлены этим успехом, потому что в соцсетях компании пишут, что для них это "внезапный повод для гордости"»,
— написала журналистка в Telegram-канале.
«Особо опасен» вышел в мировой прокат в 2008 году. Бекмамбетов собрал главных звезд в своей картине: Джеймса Макэвоя, Анджелину Джоли, Моргана Фримана, Криса Пратта и Константина Хабенского.