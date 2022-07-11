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2 часа назад

Ксения Собчак порадовалась за успех фильма Бекмамбетова «Особо опасен» в США

Слово и Дело

Журналистка Ксения Собчак порадовалась за успех фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в США. Картина попала в десятку самых просматриваемых лент на стриминговой платформе Netflix.

Собчак высказалась об успехе фильма Бекмамбетова в США
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм, в котором снялись звезды Голливуда Анджелина Джоли и Морган Фриман, а также российский актер Константин Хабенский, стал шестым в списке самых популярных на площадке. Собчак считает результат киноленты неожиданным.

«В студии Бекмамбетова Bazelevs, кажется, сами удивлены этим успехом, потому что в соцсетях компании пишут, что для них это "внезапный повод для гордости"»,

— написала журналистка в Telegram-канале.

«Особо опасен» вышел в мировой прокат в 2008 году. Бекмамбетов собрал главных звезд в своей картине: Джеймса Макэвоя, Анджелину Джоли, Моргана Фримана, Криса Пратта и Константина Хабенского.

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