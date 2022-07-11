Названа дата премьеры с Асмус в главной роли

"Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось. На этой встрече со зрителями я увидел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен. И тогда я решил сесть и написать сценарий",