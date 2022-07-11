Названа дата премьеры с Асмус в главной роли

Дебютный фильм Алексея Чадова в качестве режиссера "Своя война. Шторм в пустыне" появится на российских экранах 14 июля.
В 2002 году актер снялся в фильме "Война" Алексея Балабанова, Чадов сыграл солдата Ивана Ермакова. Эта лента послужила вдохновением для создания новой работы, признался артист. По сюжету спустя 20 лет после событий "Войны" Иван Ермаков под видом журналиста отправляется в Сирию, чтобы спасти командира. Чадов рассказал, что эта идея пришла к нему во время мероприятия "Дни творчества Алексея Балабанова" в 2019 году. В главных ролях, помимо Чадова, сыграют Кристина Асмус и Виктор Сухоруков.
"Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось. На этой встрече со зрителями я увидел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен. И тогда я решил сесть и написать сценарий",
– вспомнил актер.