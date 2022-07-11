Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
2 часа назад

Названа дата премьеры дебютной драмы Алексея Чадова с Кристиной Асмус в главной роли

Газета.Ru

Дебютный фильм Алексея Чадова в качестве режиссера "Своя война. Шторм в пустыне" появится на российских экранах 14 июля.

Названа дата премьеры с Асмус в главной роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2002 году актер снялся в фильме "Война" Алексея Балабанова, Чадов сыграл солдата Ивана Ермакова. Эта лента послужила вдохновением для создания новой работы, признался артист. По сюжету спустя 20 лет после событий "Войны" Иван Ермаков под видом журналиста отправляется в Сирию, чтобы спасти командира. Чадов рассказал, что эта идея пришла к нему во время мероприятия "Дни творчества Алексея Балабанова" в 2019 году. В главных ролях, помимо Чадова, сыграют Кристина Асмус и Виктор Сухоруков.

"Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось. На этой встрече со зрителями я увидел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен. И тогда я решил сесть и написать сценарий",

– вспомнил актер.

Фильмы,Война,Иван Ермаков,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Алексей Балабанов,Виктор Сухоруков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители