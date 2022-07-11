Художники по спецэффектам заявили о нежелании работать с Marvel

В сети снова набрало популярность обсуждение из раздела Reddit, посвящённого индустрии визуальных эффектов, где художники делятся опытом работы с гигантом сферы кино — Marvel.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Этот диалог пару месяцев назад открыл пользователь под ником Independent-Ad419, который высказался о том, что устал работать с Marvel над их сериалами. По его словам, методы сотрудничества студии были «ужасны» — о правках сообщали слишком поздно, а гонорары не соответствовали затраченным усилиям авторов.

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Подобное отношение оказалось популярным и среди других специалистов. Многие тогда делились своими примерами неудачного взаимодействия с авторами кинокомиксов:

«Я прошу, чтобы мне не предлагали позиции на их фильмах и сериалах. К сожалению, они становятся нашим крупнейшим клиентом. Они ожидают получить широкий выбор вариантов, чтобы изменить своё решение ещё раза три»

«На "Торе" они потребовали представить завершённый отрывок из фильма за 2-3 недели до дедлайна»

Студия якобы часто давила на исполнителей так, что те буквально ломали себе жизнь, пытаясь уложиться в сроки. Кто-то лишался сна и аппетита, другие же уничтожали технику и в приступе злости просто начинали колотить стены.

Один из авторов назвал работу со студией «седьмым кругом Ада», а другой недавно признался, что решил покинуть индустрию как раз из-за суровых условиях на сериалах Marvel. Впрочем, некоторые пользователи отметили, что сложности возникают при сотрудничестве не только с этой компанией.

Популярность обсуждения вновь возникла на фоне релиза нового «Тора» — зрители обратили внимание на ролик издания Vanity Fair, где постановщик ленты Тайка Вайтити и актриса Тесса Томпсон разбирают одну из сцен, подшучивая над уровнем графики.

В первую очередь это касается персонажа Корга, которого озвучил постановщик — тот показался ему не слишком «реалистичным» (1:10 в видео). Там же Томпсон, кстати, заметила и монтажную ошибку, которая осталась в фильме — её героиня реагирует на движение, которое из фильма уже убрали.

Пользователи в сети не оценили шуток, напомнив о сложностях авторов, вынужденных подстраиваться под тяжёлые условия работы с Marvel и буквально «выгорать». К тому же некоторым показалось странным, что автор насмешливо отнёсся к своей работе подобным образом.