Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
35 минут назад

Художники по спецэффектам снова рассказали о нежелании работать с Marvel

Игромания.ру

В сети снова набрало популярность обсуждение из раздела Reddit, посвящённого индустрии визуальных эффектов, где художники делятся опытом работы с гигантом сферы кино — Marvel.

Художники по спецэффектам заявили о нежелании работать с Marvel
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Этот диалог пару месяцев назад открыл пользователь под ником Independent-Ad419, который высказался о том, что устал работать с Marvel над их сериалами. По его словам, методы сотрудничества студии были «ужасны» — о правках сообщали слишком поздно, а гонорары не соответствовали затраченным усилиям авторов.

Видео дня

Подобное отношение оказалось популярным и среди других специалистов. Многие тогда делились своими примерами неудачного взаимодействия с авторами кинокомиксов:

«Я прошу, чтобы мне не предлагали позиции на их фильмах и сериалах. К сожалению, они становятся нашим крупнейшим клиентом. Они ожидают получить широкий выбор вариантов, чтобы изменить своё решение ещё раза три»

«На "Торе" они потребовали представить завершённый отрывок из фильма за 2-3 недели до дедлайна»

Студия якобы часто давила на исполнителей так, что те буквально ломали себе жизнь, пытаясь уложиться в сроки. Кто-то лишался сна и аппетита, другие же уничтожали технику и в приступе злости просто начинали колотить стены.

Один из авторов назвал работу со студией «седьмым кругом Ада», а другой недавно признался, что решил покинуть индустрию как раз из-за суровых условиях на сериалах Marvel. Впрочем, некоторые пользователи отметили, что сложности возникают при сотрудничестве не только с этой компанией.

Популярность обсуждения вновь возникла на фоне релиза нового «Тора» — зрители обратили внимание на ролик издания Vanity Fair, где постановщик ленты Тайка Вайтити и актриса Тесса Томпсон разбирают одну из сцен, подшучивая над уровнем графики.

В первую очередь это касается персонажа Корга, которого озвучил постановщик — тот показался ему не слишком «реалистичным» (1:10 в видео). Там же Томпсон, кстати, заметила и монтажную ошибку, которая осталась в фильме — её героиня реагирует на движение, которое из фильма уже убрали.

Пользователи в сети не оценили шуток, напомнив о сложностях авторов, вынужденных подстраиваться под тяжёлые условия работы с Marvel и буквально «выгорать». К тому же некоторым показалось странным, что автор насмешливо отнёсся к своей работе подобным образом.

Сам фильм, впрочем, несмотря на эту историю, уже собрал больше 300 млн долларов в прокате.

Фильмы,Тор,Тесса Томпсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители