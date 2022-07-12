7 мультфильмов, которые помогут снова поверить в волшебство

Волшебство в нашей жизни мимолётное, его легко пропустить. Это радуга после дождя или возможность получить безвозмездную помощь от незнакомого человека. Подобные моменты чаще создаём мы сами, что-то случается случайно. Ощущаете, что вам недостаёт подобных ощущений? Будто вы в сказке…

Фото: Tlum.ru Tlum.ru

Сегодня Тлум.Ру вспоминает 7 мультфильмов, которые помогут вновь поверить в волшебство.

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№ 1: «Странные чары»

В чём заключается волшебство: в возможности убедиться в том, что навязанный стереотип, определяющий «хорошесть» по внешности, не стоит внимания. Главная героиня отправилась спасать сестрицу, что и сделала, заодно увидела в нелюдимом Болотном короле единственного и ненаглядного. И плевать ей хотелось на крючковатый нос или не самый милый нрав. Чувство это стало взаимным.

№ 2: «Моана»

В чём заключается волшебство: в вере в себя. С малых лет Моана была очарована водой и хотела повторить подвиги древних мореплавателей. Сама судьба подкинула девушке такой шанс. А там встреча с полубогом, духами предков и пугающей Те Фити, лишившейся самого важного. Под силу ли было Моане подобное путешествие? Да, ещё как — ей попалась подходящая компания.

№ 3: «Кощей. Начало»

В чём заключается волшебство: в том, как мы находим близких по духу людей случайно. Кощей, долгие годы одолеваемый желанием отомстить, в лице неожиданно встреченных дриады Мэй и мальчики Бао обрёл семью. Будущий бессмертный не мог вообразить, на какие жертвы ему потребуется пойти и с какими жертвами от Мэй придётся смириться. У истории счастливое окончание, радующее сердца зрителей.

№ 4: «Рататуй»

В чём заключается волшебство: в еде. И, пожалуйста, не смейтесь. Упадок сил или духа, плохое настроение, ощущение, будто весь мир от вас отвернулся — вы точно не голодны в подобные моменты? Особый шарм любому блюду придаёт способ его подачи, это тоже магия — сделать еду вкусной и привлекательной визуально. Обязательно вспомните, как Антуан Эго отреагировал на блюдо, вкус которого вернул критика в детство.

№ 5: «Песнь моря»

В чём заключается волшебство: в поддержке близких, переживающих не лучший период времени. Кроме того, что «Песнь моря» — история о взрослении, она показывает, как преодоление внутренних барьеров и установок позитивно сказывается на отношении между братьями и сёстрами. Применимо такое к любым членам семьи.

№ 6: «Клаус»

В чём заключается волшебство: в воспоминаниях, созданных вашими руками. Почтальон Джаспер встречается с лесным отшельником Клаусом. Недолго думая, герои создают совместный деревенский бизнес, ведь оказывается, что хмурый мужчина умеет делать разнообразные игрушки. В мультфильме всё, как в жизни — никто не вечен. И когда наступает черёд Клауса наконец-то воссоединиться с женой, у Джаспера и остальных жителей городка на память остаются игрушки.

№ 7: «Балто»

В чём заключается волшебство: в преодолении любых препятствий. Балто — обычный пёс. Так ли это? Или амбиции и стремления позволяют называть его одним из лучших. Минусовая температура, заснеженное пространство, стая, не принимающая Балто как авторитет — это далеко не все проблемы, с которыми пёс столкнулся на поистине целительном пути. Препятствия можно воспринимать как знак, нет ничего плохого в такой позиции. Но для кого-то препятствия — возможность убедиться в наличии у себя достаточного количества сил. И если всё в итоге получится — как у Балто! — то это повод смело собой гордиться.