Что известно о хорроре про «Винни-Пуха»

В Великобритании всего за десять дней сняли малобюджетный хоррор с персонажами из повестей Алана Милна о Винни-Пухе. Что известно о картине, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Винни-Пух: Кровь и мед" Кадр из фильма "Винни-Пух: Кровь и мед"

В настоящее время проект под названием «Винни-Пух: Кровь и мед» находится на стадии постпродакшена от сценариста и режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда. Этот фильм станет для него дебютом. Создатель картины отметил, что зрители не должны ожидать «постановку голливудского масштаба», при этом бюджет проекта он не раскрыл. Дата премьеры фильма также пока неизвестна.

У картины уже появилась своя страничка на IMDb, на которой указаны актерский состав и сюжет, а также опубликованы первые кадры. Согласно описанию, хоррор станет «жутким» пересказом повестей Алана Милна. По словам режиссера, теперь Винни-Пух и Пятачок озлобленные преступники, за которыми перестал приглядывать повзрослевший Кристофер Робин. А еще они (только представьте себе!) съели депрессивного ослика Иа-Иа.

В главных ролях снялись Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл»).

Отметим, что съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на персонажа Винни-Пуха и его друзей стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.