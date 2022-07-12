Что известно о хорроре про «Винни-Пуха»

В Великобритании всего за десять дней сняли малобюджетный хоррор с персонажами из повестей Алана Милна о Винни-Пухе. Что известно о картине, читайте в материале «Рамблера».
В настоящее время проект под названием «Винни-Пух: Кровь и мед» находится на стадии постпродакшена от сценариста и режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда. Этот фильм станет для него дебютом. Создатель картины отметил, что зрители не должны ожидать «постановку голливудского масштаба», при этом бюджет проекта он не раскрыл. Дата премьеры фильма также пока неизвестна.
У картины уже появилась своя страничка на IMDb, на которой указаны актерский состав и сюжет, а также опубликованы первые кадры. Согласно описанию, хоррор станет «жутким» пересказом повестей Алана Милна. По словам режиссера, теперь Винни-Пух и Пятачок озлобленные преступники, за которыми перестал приглядывать повзрослевший Кристофер Робин. А еще они (только представьте себе!) съели депрессивного ослика Иа-Иа.
В главных ролях снялись Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл»).
Отметим, что съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на персонажа Винни-Пуха и его друзей стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.
Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» повести Алана Милна. Страшно представить, какие еще интерпретации полюбившейся миллионам сказки ждут нас в дальнейшем.