Фильмы о подростковых проблемах, которые знакомы всем

Для тех, кто хочет отвлечься от насущных проблем, «Рамблер» собрал классные проекты о подростках, которые не боятся любить, бороться за свои мечты и выходить из зоны комфорта.

Фото: Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Отличница легкого поведения» (2010)

Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Правда, теперь ей предстоит столкнуться с непониманием, травлей и даже завистью. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.

«Хорошо быть тихоней» (2012)

История про одинокого и стеснительного школьника, который пытается справиться с депрессий и найти себя. Все меняется, когда Чарли знакомится с девушкой Сэм и ее братом Патриком. В главных ролях: Эмма Уотсон, Логан Лерман, Эзра Миллер и Нина Добрев.

«Леди Берд» (2017)

Драма, получившая «Золой глобус» о Кристине в исполнении Сиршы Ронан, которая учится в консервативной католической школе в Сакраменто, ищет себя, свое место в мире и пытается быть не похожей на других, называя себя Леди Берд и окрашивая волосы в красный. Главная ее мечта — вырваться из провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

«После» (2019)

История запретной страсти, снятая по книжному бестселлеру. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, он — обаятельный бунтарь с непростым прошлым. Случайная встреча переворачивает их мир, разделяя их жизнь на до и после.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Красивая история от Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Гэтсби — из состоятельной семьи, Эшли — из небольшого города, и всего один день, который они должны были провести вместе, навсегда изменит их жизнь. Девушку затягивает в мир звездной богемы, а парень встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви.