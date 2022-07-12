Фильмы о подростковых проблемах, которые знакомы всем

Для тех, кто хочет отвлечься от насущных проблем, «Рамблер» собрал классные проекты о подростках, которые не боятся любить, бороться за свои мечты и выходить из зоны комфорта.
Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Правда, теперь ей предстоит столкнуться с непониманием, травлей и даже завистью. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.
История про одинокого и стеснительного школьника, который пытается справиться с депрессий и найти себя. Все меняется, когда Чарли знакомится с девушкой Сэм и ее братом Патриком. В главных ролях: Эмма Уотсон, Логан Лерман, Эзра Миллер и Нина Добрев.
Драма, получившая «Золой глобус» о Кристине в исполнении Сиршы Ронан, которая учится в консервативной католической школе в Сакраменто, ищет себя, свое место в мире и пытается быть не похожей на других, называя себя Леди Берд и окрашивая волосы в красный. Главная ее мечта — вырваться из провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.
История запретной страсти, снятая по книжному бестселлеру. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, он — обаятельный бунтарь с непростым прошлым. Случайная встреча переворачивает их мир, разделяя их жизнь на до и после.
Красивая история от Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Гэтсби — из состоятельной семьи, Эшли — из небольшого города, и всего один день, который они должны были провести вместе, навсегда изменит их жизнь. Девушку затягивает в мир звездной богемы, а парень встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви.