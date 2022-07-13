Режиссер «50 оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус известна всему миру, как невероятно талантливая певица и автор песен, ушедшая слишком рано. Она прошла путь от восходящей звезды лондонской джазовой сцены до шестикратной обладательницы премии «Грэмми», но скончалась от отравления алкоголем в возрасте 27 лет. Про неё снимали фильмы не раз, в том числе оскароносный документальный фильм Асифа Кападии «Эми» 2015 года, ленту Amy Winehouse: Back to Black 2018 года от Джереми Марра и фильм 2021 года «Возвращение Эми» с участием Марины Паркер, в котором друзья и семья звезды размышляют о её жизни и наследии. Но теперь трагическая история должна получить широкое освещение в новом крупном голливудском байопике, излюбленном жанре последних лет.
Оказывается, над лентой уже работали с 2018 года, но теперь её перепоручили режиссёру «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон. Утверждается, что она была близкой подругой Уайнхаус. Сценарий написан Мэттом Гринхалгом, чьи предыдущие работы посвящены Джону Леннону и Яну Кертису из Joy Division. Также важно отметить, что фильм снимается при полной поддержке поместья Эми Уайнхаус. Кстати, ленту «Эми» отец звезды Митч раскритиковал.
Будет ли биографический фильм посвящен карьере и второму альбому, возглавляющему чарты, или же он расскажет о детстве Эми или её злоупотреблении психоактивными веществами? Пока непонятно. Как говорят, Тейлор-Джонсон начнёт поиски исполнительницы главной роли в ближайшие недели, и пока неясно, предпочтёт ли студия громкое имя или свежее лицо. Среди кандидатов называют Нуми Рапас и Леди Гагу.
«Я бы не прочь поспорить, что это будет неизвестная, молодая, английская актриса, которая немного похожа на Эми. Мы хотим, чтобы кто-то изобразил Эми такой, какой она была… смешной, блестящей, очаровательной и ужасной личностью, которой она была. Нет никакого смысла в том, чтобы я снимал фильм, потому что я её отец. Но очень важно, чтобы этим занимались нужные люди, и мы это сделаем»,
— рассказал Митч Уайнхаус.