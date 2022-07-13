Режиссер «50 оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

«Я бы не прочь поспорить, что это будет неизвестная, молодая, английская актриса, которая немного похожа на Эми. Мы хотим, чтобы кто-то изобразил Эми такой, какой она была… смешной, блестящей, очаровательной и ужасной личностью, которой она была. Нет никакого смысла в том, чтобы я снимал фильм, потому что я её отец. Но очень важно, чтобы этим занимались нужные люди, и мы это сделаем»,