Харрисону Форду — 80: фильмы с участием актера

Харрисон Форд отмечает день рождения — 13 июля ему исполняется 80 лет. В честь юбилея звезды «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, которые стоит посмотреть каждому.

Фото: Кадр из фильма "Век Адалин" Кадр из фильма "Век Адалин"

«Зов предков» (2020)

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Харрисон Форд в живописной драме по роману Джека Лондона, которая рассказывает историю пса Бака, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.

Кадр из фильма "Зов предков"

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Красивый сиквел культового сай-фая от Дени Вильнёва, по сюжету которого полицейский по имени Кей становится обладателем секретной информации, которая ставить под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать бывшего офицера спецподразделения полиции Лос-Анджелеса Рика Декарда, пропавшего 30 лет назад.

«Век Адалин» (2015)

Фантастическая мелодрама о девушке по имени Адалин, которая живет на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то на встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной…

«42» (2013)

Фильм посвящен тому, как тренер Брэнч Рики и темнокожий парень Джеки Робинсон побороли расовую дискриминацию в бейсболе. Робинсон стал первым афроамериканцем, которому удалось стать игроком высшей лиги. В главных ролях: Чедвик Боузман и Харрисон Форд.

«Доброе утро» (2010)

Звездная комедия о буднях телевизионщиков, которая рассказывает о телепродюсере Бекки Фулер, которая пытается реанимировать третьесортное утреннее шоу. Однако новые ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, а Бекки влюбляется в коллегу по цеху Адама Беннета.

«К-19» (2002)

Фильм основан на реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой, которая потерпела аварию из-за неполадок в атомном реакторе в 1961 году. Члены экипажа не могли представить, какой ценой обойдется для них стремительность подготовки субмарины к погружению…

«Что скрывает ложь» (2000)