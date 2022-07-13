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3 часа назад

Подводный мир «Аватара 2»: в сеть попал первый кадр

Inc-News

Джеймс Кэмерон и его команда разработали новую технологию съёмок актёров под водой, требовавших от них долгой задержки дыхания. Опубликован первый снимок подводного мира из давно ожидаемого сиквела Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Первый фильм «Аватар» режиссёр выпустил в 2009-м году, и он до сих пор остаётся самым высококассовым в истории кино.

Подводный мир «Аватара 2»: в сеть попал первый кадр
Фото: Источник фото: Disney.Источник фото: Disney.

Во второй части на экран вернутся Джейк Салли и Нейтири, а также появятся четверо их детей - Нетейем, Ло'ак, Туктирей и Кири. Хотя детали сюжета и держатся в секрете, но ожидается, что он будет строиться вокруг семьи Салли. Зрители увидят, как они поддерживают и защищают друг друга от различных опасностей на Пандоре.

Во второй части свои роли воспроизведут Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Джованни Рибизи и Мэтт Джералд. Сигурни Уивер также принимает участие в этом проекте. Но она исполнит новую роль – приёмную дочь Джейка и Нейтири, Кири. Новичками франшизы станут Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Иди Фалько, Джеймейн Клемент, Мишель Йео и Вин Дизель.

Кадр из к/ф "Аватар: Путь воды", 2022.Источник фото: Disney/Empire.

С тех пор, как Disney подтвердил название второго «Аватара», было ясно, что сиквел будет фокусироваться на океанах Пандоры. Первый «подводный» кадр показывает ребёнка Нави, с улыбкой плывущего через стаю инопланетных рыб. Имя героини не называется, но можно предположить, что это одна из дочерей Джейка – Кири или Тук.

В широкий прокат новое творение Кэмерона «Аватар: Путь воды» выйдет 14-го декабря.

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