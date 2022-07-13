Подводный мир «Аватара 2»: в сеть попал первый кадр

Джеймс Кэмерон и его команда разработали новую технологию съёмок актёров под водой, требовавших от них долгой задержки дыхания. Опубликован первый снимок подводного мира из давно ожидаемого сиквела Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Первый фильм «Аватар» режиссёр выпустил в 2009-м году, и он до сих пор остаётся самым высококассовым в истории кино.

Фото: Источник фото: Disney. Источник фото: Disney.

Во второй части на экран вернутся Джейк Салли и Нейтири, а также появятся четверо их детей - Нетейем, Ло'ак, Туктирей и Кири. Хотя детали сюжета и держатся в секрете, но ожидается, что он будет строиться вокруг семьи Салли. Зрители увидят, как они поддерживают и защищают друг друга от различных опасностей на Пандоре.

Кадр из к/ф "Аватар: Путь воды", 2022.Источник фото: Disney /Empire.

С тех пор, как Disney подтвердил название второго «Аватара», было ясно, что сиквел будет фокусироваться на океанах Пандоры. Первый «подводный» кадр показывает ребёнка Нави, с улыбкой плывущего через стаю инопланетных рыб. Имя героини не называется, но можно предположить, что это одна из дочерей Джейка – Кири или Тук.