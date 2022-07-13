«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» и стал самым кассовым фильмом Paramount в США

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом продолжает бить всевозможные рекорды. По итогам недавних выходных фильм достиг отметки в $ 601,9 млн в США, тем самым обогнав культовый «Титаник» с его $ 600,7 млн. Таким образом, «Мэверик» стал самым кассовым фильмом Paramount в американском прокате.

Тем временем общие сборы боевика приближаются к невероятным $ 1,2 млрд. Тому Крузу придётся постараться в своих будущих фильмах, чтобы картины хотя бы приблизились к столь высоким показателям. Сам актёр пока не говорил о съёмках продолжения, однако всё указывает на то, что новый «Топ Ган» практически неизбежен.