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50 минут назад

«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» и стал самым кассовым фильмом Paramount в США

Чемпионат.com

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом продолжает бить всевозможные рекорды. По итогам недавних выходных фильм достиг отметки в $ 601,9 млн в США, тем самым обогнав культовый «Титаник» с его $ 600,7 млн. Таким образом, «Мэверик» стал самым кассовым фильмом Paramount в американском прокате.

«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» и стал самым кассовым фильмом Paramount в США
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Тем временем общие сборы боевика приближаются к невероятным $ 1,2 млрд. Тому Крузу придётся постараться в своих будущих фильмах, чтобы картины хотя бы приблизились к столь высоким показателям. Сам актёр пока не говорил о съёмках продолжения, однако всё указывает на то, что новый «Топ Ган» практически неизбежен.

Тем временем картину уже начали показывать в некоторых российских кинотеатрах. Так, фильм можно посмотреть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.

Фильмы,Мэверик,Титаник,Том Круз,
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