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3 часа назад

Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

РИА "ФедералПресс"

Никита Высоцкий после выхода на экраны фильма о его отце «Спасибо, что живой» заявлял, что больше никогда не будет заниматься съемками фильмов об отце. Однако сейчас Никита оказывает поддержку новому проекту, посвященному памяти Владимира Высоцкого.

Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», – поделился Высоцкий-младший.

Сын Высоцкого уже ознакомился со сценарием, нашел его интересным и готов помогать в продвижении фильма, передает Teleprogramma.pro.

Фильмы,Никита Высоцкий,
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