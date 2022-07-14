Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», – поделился Высоцкий-младший.