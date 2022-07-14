Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

Никита Высоцкий после выхода на экраны фильма о его отце «Спасибо, что живой» заявлял, что больше никогда не будет заниматься съемками фильмов об отце. Однако сейчас Никита оказывает поддержку новому проекту, посвященному памяти Владимира Высоцкого.
«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», – поделился Высоцкий-младший.
Сын Высоцкого уже ознакомился со сценарием, нашел его интересным и готов помогать в продвижении фильма, передает Teleprogramma.pro.