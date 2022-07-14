4 фильма про постапокалипсис, чтобы сбежать от реальности

Порой всем нам хочется погрузиться в кино настолько, чтобы хотя бы на пару часов отстраниться от реальной жизни и насущных проблем. С этой задачей отлично справляются картины о постапокалипсисе. Подробнее о фильмах в этой категории, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Нити" Кадр из фильма "Нити"

"Нити", 1984

Кадр из фильма "Нити"

Жизнь в небольшом британском городе идет своим чередом. В центре сюжета молодожены, которые обустраивают свое семейное гнездо и планируют жить долго и счастливо. Но внезапно в их размеренный быт врываются баллистические ракеты.

"Безумный Макс: Дорога Ярости", 2015

Фантастический боевик, взявший аж шесть "Оскаров", вновь повествует о жизни Макса Рокатански. После того, как он покинул ряды "Основного силового патруля", герой уехал в глушь, где пытается забыться в одиночестве. А тем временем нефтяной кризис и глобальная война сотрясают мир до основания.

"12 обезьян", 1995

Действие разворачивается в 2035 году. Смертоносный вирус уничтожил 99% населения Земли. Остальным приходится существовать под Землей. Главный герой – отсидевший в тюрьме Джеймс Коул – отправляется на машине времени в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник вируса и предотвратить трагедию.

"Сквозь снег", 2013

Кадр из фильма "Сквозь снег"