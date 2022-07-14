«Они расстегивали кофточку профессионально. А ты стесняешься!»

Советская трагикомедия «О бедном гусаре замолвите слово» изначально не снискала славу у советских зрителей. Ее долго правили, договаривались с цензорами, переписывали сценарий... Сам режиссер Эльдар Рязанов называл этот фильм своим самым трудным, многострадальным. Почему? Читайте в нашем материале.

Фото: Мир24 Мир24

Смотрите фильм «О бедном гусаре замолвите слово» в субботу, 16 июля, в 14:10 на телеканале «МИР».

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Действие фильма происходит в начале 40-х годов XIX века. В небольшой городок под названием Губернск прибыл на постой гусарский полк под командованием полковника Покровского, которого сыграл Валентин Гафт. Вслед за ними из Петербурга приехал и граф Мерзляев (Олег Басилашвили) с особым секретным заданием – ему поручили проверить поступившие в его ведомство сведения о неблагонадежности некоторых гусаров. Вечером того же дня в местную тюрьму попадает провинциальный актер Афанасий Бубенцов (Евгений Леонов), в дочь которого, Настю (Ирина Мазуркевич), и влюблен подозреваемый в неблагонадежности корнет Алексей Плетнев (Станислав Садальский). На следующий день Настя с помощью Плетнева и его товарищей попыталась вызволить своего отца из тюрьмы, однако чиновник Мерзляев задумал использовать артиста в своих целях…

«Я смело могу назвать его самым моим трудным фильмом, самым многострадальным…» Почему кинокартина изначально могла не выйти?

Это не первый фильм Эльдара Рязанова о гусарах – до этого режиссер уже снял картину «Гусарская баллада». Однако, по словам самого Рязанова, смысл, который он вложил в эти два фильма, абсолютно разный. Так, в «Гусарской балладе» патриотизм проявлялся в защите Отечества от иноземного вторжения, здесь же «рассказывается о защите честности, порядочности, благородства перед лицом внутренней опасности, о защите совести от подлецов, наделенных бесконтрольной властью». Первым стало сотрудничество Рязанова с драматургом Григорием Гориным:

«До этого я никогда не работал с драматургом Гришей Гориным. Я восхищался им, у нас были дружеские отношения, но не более… Когда я рассказал ему идею фильма, он загорелся и написал сценарий. Но это на словах все выглядит так легко и просто. «О бедном гусаре…» я смело могу назвать самым моим трудным фильмом, самым многострадальным…»

– признавался Эльдар Рязанов.

Режиссер называл его самым трудным по нескольким причинам. Во-первых, незадолго до начала съемок началась война в Афганистане, и затрагивать военную тематику в кино категорически не рекомендовалось. Для того чтобы хотя бы пробить саму идею, Рязанову и Горину пришлось обойти множество кабинетов чиновников. Во-вторых, режиссеру запретили упоминать в сценарии Третье отделение, которое в царские времена занималось надзором за политически неблагонадежными лицами – и изначальный жандармский майор Мерзляев стал штатским доносчиком. Чтобы обозначить его принадлежность к спецслужбам, ему дали чин действительного тайного советника.

Также был изменен эпизод, в котором Афанасий Бубенцов репетирует сцену расстрела. Изначально актер должен был прочитать стихи Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…», однако их пришлось изменить на слова Пушкина: «Сижу за решеткой в темнице сырой…».

Вообще, за время создания фильма его сюжет претерпел множество изменений. Правки вносились не только до начала съемочного процесса, но и во время работы, и когда съемки были уже завершены – последние изменения внесли всего лишь за два дня премьеры!

«Они расстегивали кофточку профессионально, так, как будто для них это привычное будничное дело. А ты стесняешься!» Как снимали фильм «О бедном гусаре замолвите слово»?

На роль корнета Плетнева пробовались Александр Абдулов и Валерий Шальных, но Рязанов сомневался. В то время Шальных работал в «Современнике» вместе со Станиславом Садальским, который узнав о начале съемок «О бедном гусаре…», попросил у Шальных почитать сценарий. Роль Садальскому понравилось, кроме того, взять актера в фильм Рязанову посоветовал режиссер Владимир Мотыль. Эльдар Александрович пригласил Садальского на пробы, которые увенчались для актера успехом. Чуть позже Станислав Садальский признавался – участие в фильме оказалось для него настоящим подарком. Однако на съемочной площадке между Садальским и Леоновым сложились неприязненные отношения – Евгений Павлович относился к молодому актеру настороженно, а тот хамил ему в ответ. Правда, позже актерам все же удалось помириться.

На роль Настеньки претендовала Татьяна Догилева, но Рязанов отдал предпочтение выпускнице театрального училища Ирине Мазуркевич, она покорила режиссера… расстегиванием кофточки.

«Умница, молодец! Теперь я понял, что мне не нравилось в тех актрисах, кого я пробовал на эту роль. Они расстегивали кофточку профессионально, так, как будто для них это привычное будничное дело. А ты стесняешься!»

– говорил режиссер.

На роль провинциального актера Бубенцова пробовались Леонид Броневой, Александр Калягин и Евгений Леонов. Выбор был сделан в пользу Евгения Павловича, однако сам Леонов эту роль невзлюбил. Несмотря на то, что актеру очень нравилось сниматься в фильмах у Рязанова, роль Бубенцова «не принесла полного удовлетворения», он считал, что получился в этой картине не очень убедительным.

Наконец все актеры подобраны и можно выезжать на съемки в Ленинград, как приходит сообщение от Кинокомитета: фильм закрыт. Правда, спустя три дня картину все же вернули в производство и съемочная группа выдвинулась в Ленинград. Там возникли новые трудности – нужно было «состарить» город на целый век. В кадр постоянно попадали люди в современной одежде, автомобили. Поэтому Эльдар Рязанов пересматривал отснятый материал прямо на съемочной площадке, и если где-то в кадре были видны несоответствия эпохе, сцены переснимали.

Почти сразу же после начала съемок Олег Басилашвили попал в больницу. Режиссер принял решения не искать замену актеру, а дождаться его выздоровления, а пока Басилашвили полтора месяца лечился, были сняты эпизоды, в которых он не был задействован.

Музыкальное сопровождение фильма было создано на основе стихов поэтов пушкинских времен – Петра Вяземского и Дениса Давыдова, а также дореволюционного поэта-шансонье Михаила Савоярова. Большую часть песен исполнил Андрей Миронов, а песни корнета Плетнева, Настеньки и полковника Покровского исполнили занятые в этих ролях актеры.