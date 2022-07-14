Какие места Калининградской области можно увидеть в кино

В последние годы Калининградская область постепенно превращается в российскую киностолицу. Режиссёрам нравится ритм нашего региона, смешение архитектуры, истории и зачастую загадочная атмосфера. Некоторые зрители, увидев на экранах те или иные локации, намеренно едут в Калининград, чтобы самостоятельно осмотреть места из понравившихся фильмов. В новом вояже мы сделаем кинематограф чуть ближе к вам и расскажем, где именно находятся полюбившиеся киносоздателям точки на карте области и чем они привлекательны.

Фото: Tvoybro.com Tvoybro.com

«Жёлтый глаз тигра», 2018 (16+)

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7.8 Кинопоиск,

О чём сериал.

Сериал был снят на территории Калининградской области в 2018 году. В сюжете, по словам авторов, реальные события, которые происходили в сфере добычи янтаря в 1990-е. Главную роль сыграл актёр Павел Прилучный. Его герой, Сергей Звягинцев, уезжает учиться в МГУ. Спустя 15 лет он возвращается в родные края. Теперь ему приходится бороться с друзьями юности, которых янтарный бизнес превращает в алчных преступников. После выхода на Первом канале многосерийная лента сделала Калининградскую область популярнее, ведь для съёмок подобрали интересные локации.,

Что в кадре.

Чаще всего на экране мелькают пейзажи посёлка Янтарный. Его бывшее название — Пальмникен. О поселении известно с XIV века, а вот официальной датой образования считается 1654 год. Уже тогда основной деятельностью здесь была добыча янтаря вручную. Своего расцвета посёлок достиг в конце XIX века, когда началась промышленная добыча янтаря, которую осуществляла фирма «Штанцин унд Беккер». Наибольший интерес к Янтарному возник в 2016 году, после того как здесь появился первый на территории России пляж, удостоенный за свою чистоту и инфраструктуру международной награды Голубой флаг. Из малопосещаемого места посёлок стал постепенно превращаться в настоящий курорт. В «Жёлтом глазе тигра» много сцен снималось и на Калининградском янтарном комбинате. Это предприятие было образовано в 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной фабрики, входившей во времена Восточной Пруссии в состав Государственной янтарной мануфактуры.

Одной из локаций сериала непосредственно в Калининграде выступает здание бывшего госпиталя Святого Георга, торжественно открытое в Кёнигсберге в 1897 году. Красный клинкерный кирпич, неоготический стиль — эти атрибуты делают здание узнаваемым и фактурным, даже несмотря на то, что после Второй мировой войны оно утратило часть элементов. Сейчас в комплексе бывшего госпиталя разместился Калининградский морской рыбопромышленный колледж.,

Где находится.

Посёлок Янтарный, ул. Балебина, 1, «Трое в лодке, не считая собаки», 1979 (0+)

7.8 Кинопоиск,

О чём фильм.

Что в кадре.

Где же нашлись локации, передающие фактуру английских пейзажей? Конечно же, в универсальной Калининградской области. В главной роли Темзы — река Неман, протекающая по территории Белоруссии, Литвы и Калининградской области. И частично река Преголя. Роль Лондона взяли на себя города Неман и Советск. Натуру отсняли за месяц. Действовали, пока в Театре сатиры, где служили актёры, был отпуск. Первые кадры, где мы видим героев, находящихся на улице Лондона, снимались на фоне ярких жилых домов довоенной постройки в городе Неман по адресу улица Победы, 51А.

Также в фильме есть кадры, снятые в Советске на фоне южного устоя моста Королевы Луизы. Данное инженерное строение появилось в городе Тильзите (бывшее название Советска) в 1907 году. Строительство началось в 1904 году. Мост носит имя супруги прусского короля Фридриха Вильгельма III Луизы. Торжественное открытие приурочили к 100-летию с момента подписания Тильзитского мира. С 1914 по 1944 год по мосту ходил трамвай. В 1944 году немецкие войска взорвали мост. Он был восстановлен в 1947 году с некоторыми изменениями. Сперва был деревянным, к 1966 году конструкции заменили железобетонными. В 2003 году мосту вернули исторический вид и все утраченные детали. Мост Королевы Луизы — пограничная зона между Россией и Литвой.

Вернёмся к нашим героям. Они заканчивают круиз весьма специфично — влетают в камеру шлюза. В качестве буксира выступает огромный сом. Сюжет, кстати, вполне калининградский, ведь сомов у нас водится множество. И шлюз самый настоящий — № 5 на реке Преголе, расположенный в поселке Заовражное Черняховского района. Объект появился в 1920-е годы. На данный момент он заброшен, но виден с федеральной трассы А-229 Калининград — Москва.,

Где находится.

Неман, ул. Победы, 51А — г. Советск, ул. Набережная, 5 — посёлок Заовражное, «Коса», 2021 (18+)

6.1 Кинопоиск,

О чём сериал.

«Косу» снимали в 2020 году почти полностью на территории Калининградской области. Ещё один отечественный детектив про маньяка. Он убивает молодых девушек, тела которых находят на Куршской косе. К каждой жертве преступник добавляет одну деталь — белую лилию. Поиски убийцы ведут следователь Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов. Оба — с душевными травмами и невероятным чувством притяжения друг к другу. Им суждено пройти сложный путь не только противостояния маньяку-убийце, но и своим внутренним демонам.,

Что в кадре.

Интересно, что сценарий был написан именно под локацию Куршской косы. По словам актёров, самое сильное впечатление от съёмок оставила именно природа нордической Балтики. В сериале также можно увидеть пейзажи Янтарного, Балтийска и Балтийской косы, где для съёмок использовали форт Западный. Он был построен в 1869-1871 гг., дополнительно укреплён бетоном к 1891 году. До наших дней дошла часть стен и внутренний двор. Форт частично выходит в море, что не может не сказываться на состоянии стен. Кирпич подтапливается и разрушается. Поэтому лучше поторопиться осмотреть этот объект. В сериале показано ещё одно оборонительное сооружение — форт № 8 Фридрих I. Он был построен в 1894 году как часть оборонительного кольца Кёнигсберга и прикрывал собой путь на Эльбинг (Эльблонг). Его посещение лучше совершать с проводником из числа гидов, которые устраивают экскурсии на форты и хорошо знают все опасные места.,

Где находится.

Балтийск, Морская наб., 39 — посёлок Шоссейное, ул. Большая Окружная, «Отель», 2020 (16+),

О чём фильм.

Режиссёрский дебют актёра Александра Балуева. В основе сюжета история молодожёнов Максима (Глеб Матвейчук) и Марины (Марина Петренко), которые отправляются в медовый месяц к морю и случайно оказываются в заброшенной гостинице. Там их встречает хозяин (Александр Балуев) и предлагает ночлег. Как говорится в синопсисе к картине, «события одной ночи меняют жизнь всех героев».,

Что в кадре.

Ради фильма «Отель» на берегу Балтийского моря, прямо на пляже близ посёлка Поваровка, художником-постановщиком Сергеем Австриевских с нуля была построена потрясающая декорация — двухэтажное здание «старой» гостиницы. Красный кирпич, деревянные элементы, валуны, флюгер на крыше и, конечно же, все это в окружении поросших травами песчаных дюн и видов Балтики. Постройка просуществовала несколько недель и летом 2020 года привлекала к себе немало внимания местных жителей. Увидеть её теперь можно лишь на экране. В широкий прокат лента «Отель» пока не вышла, но её премьера уже состоялась на фестивале в Оренбурге. Посёлок Поваровка, где снимался фильм, когда-то назывался Кирпенен. В XIII-XIV вв. на холме близ этого места были установлены виселицы, на которых казнили за незаконную добычу янтаря. В те времена монополия на добычу и продажу камня принадлежала Тевтонскому ордену. Сейчас Поваровка — излюбленное место отдыха жителей области. Здесь широкий и протяженный дикий пляж, пологий заход в море и живописные дюны.,

Где находится.

Посёлок Поваровка., «Порт», 2021 (16+)

6.5 Кинопоиск,

О чём фильм.

21 марта 2022 года на телеканале НТВ вышел сериал «Порт». По сюжету боевой офицер Михаил Самойлов теряет друга Игоря Макарова под обстрелом боевиков в Сирии. Убитый горем, обвиняющий себя в смерти товарища, Михаил возвращается домой, в город Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова. Но он не знает, что на самом деле Игорь жив. И спустя несколько лет станет совсем не тем человеком, каким казался ранее. В небольшом городке разворачивается настоящая борьба не на жизнь, а на смерть, а все криминальные пути ведут в порт.,

Что в кадре.

Вымышленный город Янтарск — собирательный образ локаций Калининграда и области, Балтийска и Московской области. Но главная декорация — это, конечно же, порт. Причём не Калининграда (он в кадрах тоже появляется, но частично, так как показался съёмочной бригаде недостаточно колоритным), а Балтийска. Грузовой порт Пиллау известен с XVI века, но самое интенсивное развитие получил в XIX веке. Этому способствовало строительство в 1856 году железной дороги из Кёнигсберга в Пиллау, а также переход административного и хозяйственного управления портом обществу кёнигсбергских купцов. В 1910 году открылась первая пассажирская линия Пиллау — Свинемюнде. В 1921 году порт стал базой германского флота, началось строительство новых сооружений, которое не было закончено в связи со Второй мировой войной. Пиллау стал Балтийском, и порт нёс изначально сугубо военные функции. Никакой торговли. Только в конце XX века порт Балтийск стал грузовым районом, а в XXI веке здесь появился крупный грузопассажирский паромный терминал.

Также в сериале можно увидеть сцены, которые снимались на форте № 5. Полное название форта «Король Фридрих-Вильгельм III». Он был построен в 1878 году и входил в состав оборонительного пояса вокруг Кёнигсберга. Во время штурма Кёнигсберга форт № 5 был взят 7 апреля 1945 года в ходе 16-часового беспрерывного боя. 15 бойцов удостоены звания Героя Советского Союза. Теперь форт № 5 — объект историко-художественного музея. И одна из важнейших для области достопримечательностей. Он — один из двух фортов Калининграда, доступных для посещения, так как благоустроен и безопасен.,

Где находится.

Балтийск, Нижнее шоссе, 12 – Калининград, ул. Булатова, «В клетке», 2019 (18+)

6.6 Кинопоиск,

О чём сериал.

Этот сериал 2018 года, в котором Калининград и область показаны, пожалуй, в самом своём мрачном виде. Но что поделать, такова задумка авторов, ведь «В клетке» — это спортивная драма. По сюжету боксёры отец и сын Евдокимовы (Павел Прилучный и Владимир Епифанцев) возвращаются из Москвы в маленький родной город. Каждый — после выхода из мест лишения свободы. Сын Сергей по кличке Волчок отбыл срок за сбыт наркотиков, отец Александр — за то, что «сломал» противника во время поединка. Оба пытаются начать новую жизнь, но в итоге ввязываются в новые неприятности — бои без правил. И противостоять им придется не только соперникам, но и друг другу. Город предстаёт перед зрителем серым, под моросящим дождём и окутанным туманом.,

Что в кадре.

Здесь мы видим здание бывшей биржи, реку Преголю, скульптуру «Борющиеся зубры», старые иномарки, эллинги. Некоторые сцены снимали у ТЦ «Эпицентр». Он располагается в здании бывшего Дома техники 1924 года. Это сооружение входило в комплекс построек Восточной ярмарки, которая проводилась с 1920 года на территории Кёнигсберга. Дом техники стал самым масштабным павильоном, где выставлялись крупногабаритные машины. Кроме того, выставочный зал был самым большим в Кёнигсберге и использовался также для проведения массовых торжеств и мероприятий. Архитектор здания Ханс Хопп воздвиг своё произведение из клинкерного кирпича в своём фирменном функциональном стиле. Во время Второй мировой войны Дом техники был разрушен. И в руинах простоял вплоть до конца 1990-х. Лишь в части помещений обустроили мелкие магазины. В 2000-х здание было восстановлено практически в оригинальном виде и стало торговым центром с рестораном и кинотеатром. На фасаде «Эпицентра» даже сохранились два горельефа известных авторов: «Каменотёс» Германа Брахерта и «Мастеровые» Эрнста Филица.

Где находится.

Калининград, ул. Профессора Баранова, 30,

«Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке», 1992 (0+)

5.7 Кинопоиск,

О чём фильм.

Последний фильм-сказка эпохи СССР. Он малоизвестен в нашей стране, так как вышел в июне 1992 года, спустя всего несколько месяцев после распада Союза. Лента снималась в 1991 году режиссером Владимиром Грамматиковым на территориях Калининградской и Архангельской областей. Фильм по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек». Купец Данила отправляется в дальнее плавание и спрашивает своих дочерей, что же им привезти. Старшая просит зеркальце, средняя — золотой венец, а младшая — заветный цветочек аленький. Из-за него и начинаются приключения купца. В поисках подарка он попадает в заколдованное королевство принца, превращенного злым колдуном в чудовище. Роль этого волшебного мира досталась Калининградской области.,

Что в кадре.

В фильме мы можем увидеть замок принца — Кафедральный собор, его внутренние помещения ещё до восстановления. Теперь это отличный материал, чтобы оценить масштаб проделанных для возрождения собора работ. Но роль замка собор играл только изнутри. Снаружи в заброшенном жилище принца опытный взгляд угадает руины Бальги — одного из самых первых замков, построенных рыцарями Тевтонского ордена на территории нынешней Калининградской области. Изначально прусская крепость Хонеда была захвачена тевтонцами в 1239 году, перестроена ими и укреплена. Бальга стала опорной точкой для рыцарей, отсюда началось их дальнейшее завоевание земель пруссов. Надо отметить, что разрушение замка началось аж в XVI веке из-за неправильной эксплуатации. Во время Второй мировой войны Бальга подверглась артобстрелу, а в послевоенное время здесь искали Янтарную комнату, что также наложило определенный отпечаток на состояние руин. На данный момент руины замка Бальга носят статус объекта культурного наследия регионального значения.

Логовом злого волшебника, заколдовавшего принца, является ещё одна калининградская достопримечательность — форт № 5. Как и в любой сказке, добро побеждает. В итоге все злые герои наказаны, чары сняты, а чудовище вновь превращается в принца. Став человеком, он берёт в жёны младшую дочь купца Данилы Алёнушку. Сцена венчания снимается на фоне Калининградской областной филармонии им. Е.Ф.Светланова, расположенной в здании бывшей кирхи Святого Семейства. Католическая церковь построена в 1907 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна (его бюро застраивало знаменитый район Амалиенау). Во время боёв 1945 года кирха получила незначительные повреждения, в послевоенные годы использовалась в качестве склада удобрений. В 1970-е годы началась реставрация здания, а в 1980 году в его стенах открыл свои двери концертный зал Калининградской областной филармонии.

Где находится.