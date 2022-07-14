«Один из лучших боевиков года»: первые обзоры «Серого человека» с Гослингом и Эвансом

14 июля спало эмбарго на обзоры фильма «Серый человек» — шпионского триллера с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Картину поставили братья Руссо, известные по «Первому мстителю: Другая война» и последним частям «Мстителей». Сюжет фильма рассказывает об оперативнике ЦРУ, который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На момент публикации заметки средний балл картины на агрегаторе Metacritic составляет 49/100 — довольно типичная оценка для боевиков последних лет. Критики сходятся во мнении, что фильм действительно развлекает, однако у него есть проблемы с темпом и самоопределением.

Например, журналист издания BBC отмечает, что «Серый человек» как будто разделён на две части: одна рассказывает о весёлых супершпионах, а вторая резко склоняется в сторону драмы и конспирологии.

Братья Руссо явно не могли решить, какой тон выбрать, поэтому они сперва устроили забавный фарс о весёлых супершпионах, а затем сдвинулись в сторону циничной конспирологической драмы о смерти и травмах. В результате получился фильм, который не понимает, чем именно он является.

При этом многие критики, включая репортёра из TimeOut, заявляют, что «Серый человек» получился одним из лучших фильмов года.

Фильм не проявляет никакого интереса к размышлениям и просто делает всё возможное, чтобы зрителю было очень весело. На данный момент это один из самых приятных фильмов года и, безусловно, лучший боевик Netflix.