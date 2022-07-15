Как в СССР хотели запретить прокат французского фильма

Пятьдесят пять лет назад на советских экранах впервые появился Фантомас. История о похождениях абсолютного злодея и противостоящих ему журналиста Фандора с комиссаром полиции Жювом мгновенно покорила зрителя. И хотя во Франции фильм подавался как пародия, советская публика, не избалованная подобными зрелищами, отнеслась к нему, как к полноценному боевику. К чему это привело в итоге? И как вообще создавался знаменитый фильм?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Рождение легенды

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Злой гений Фантомас появился на свет благодаря фантазии французских журналистов – Сувестра и Аллена в 1910 году. В ту пору вошли в моду бульварные романы с лихо закрученной интригой, рискованными преступлениями и, конечно же, любовными линиями.

На этой волне Сувестр и Аллен всего за один день придумали своего героя. В последующие три года они выпустили в свет 32 романа о похождениях Фантомаса, которого назвали Гением Зла и Властелином Террора. Публика приняла их на ура.

И в 1913 году была снята первая экранизация нашумевших романов. Это был четырёхсерийный сериал. Его успех был ошеломительным. Статуэтки Фантомаса раскупались нарасхват, его именем называли корабли, рестораны и даже скаковых лошадей. Фильмы массово закупались иностранными прокатчиками.

В 30 – 40 х годах было снято ещё четыре фильма о похождениях Фантомаса. В одном из них подругу Фандора сыграла молоденькая Симона Синьоре.

Все эти картины были полноценными детективными триллерами. Французский же режиссёр Андрэ Юнебель, берясь за «Фантомаса», решил снять эдакую пародию на «Бондиану».

Страшно смешно

Действие всех трёх фильмов было перенесено во Францию 60 х годов, где персонажи пользовались различными техническими диковинками в духе Джеймса Бонда – «Ситроен» Фантомаса превращался в самолёт, в его чемодане оказывалось подобие будущего монитора и т. д.

На главную роль был приглашён записной красавец французского кино тех времён Жан Маре. Причём он в отличие от предыдущих экранизаций сыграл сразу двух героев – самого Фантомаса и гоняющегося за ним журналиста Фандора.

Комиссара Жюва до этого играли видные фактурные актёры. Юнебель же пригласил на эту роль знаменитого комика Луи де Фюнеса. Комиссар в его исполнении настолько полюбился публике, что уже во втором фильме он из второстепенного героя превратился в главного.

Жан Маре воспринял это довольно болезненно. В одном из интервью он даже съехидничал, сказав, что «название фильма уже впору сменить на «Жюв против Скотланд-Ярда». Маре, чей образ оказался значительно упрощён, бесило, что «лысеющему кривляке», как он называл коллегу, чаще доставались выигрышные сцены. Ему же самому внушительную часть экранного времени приходилось проводить в маске, от которой у него начиналась сыпь на лице.

Да и вообще отношения с де Фюнесом у Жана Маре не сложились. Обладавший желчным характером комик, говорят, не раз прохаживался по поводу нетрадиционной ориентации киношного красавца и его актёрских способностей.

Вдобавок дублировал Фантомаса и Фандора не сам Жан Маре, чей голос показался режиссёрам высоковатым, а другой актёр – Раймон Пеллегрин. Маре из-за этого поначалу даже порывался убрать свою фамилию из титров, но потом передумал.

Поэтому как только истёк срок заключённого контракта, Маре отказался сниматься в продолжении саги о Фантомасе. Поэтому четвёртая часть фильма, действие которой должно было происходить в Москве, так и осталась неснятой.

Мировой успех «Фантомаса» превзошёл все ожидания. Правда, некоторые знаменитые французские режиссёры – Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар – довольно нелестно отзывались о саге и уверяли, что она «порочит французский кинематограф на весь мир».

Во Франции уже давно ходят разговоры о съёмках современной версии «Фантомаса». В 2002 году модный режиссёр Фредерик Форестье собирался снимать очередного «Фантомаса». На главные роли он планировал Жана Рено («Леон», «Васаби») и популярного во Франции комика Хосе Гарсиа.

Шесть лет назад режиссёр Кристоф Ганс взялся снимать свою версию фильма о Фантомасе, предполагая, что это будет полноценный триллер без примесей пародии. Предполагалось, что Фантомаса сыграет Венсан Кассель, а комиссара – Жан Рено. Однако дело в итоге застопорилось, и картина так и не была снята.

«Фантомас» в СССР

В Советском Союзе «Фантомас» был впервые показан в 1966 году на Неделе французского кино в Москве. После этого было решено купить фильм для широкого проката. На советские экраны он вышел летом 1967 года.

Фильм был дублирован на киностудии «Союзмультфильм». Фантомаса и Фандора озвучивал послевоенный кинокумир Владимир Дружников (Данила-мастер из «Каменного цветка», пианист Алексей Балашов из «Сказания о земле Сибирской»). За Луи де Фюнеса говорил Владимир Кенигсон (Сиплый в «Оптимистической трагедии», Щеглов из «Выбора» по Бондареву), который дублировал знаменитого комика практически во всех фильмах: «Разиня», «Большая прогулка», «Человек-оркестр», «Оскар», «Ресторан господина Септима».

Кстати, знаменитый смех Фантомаса, который потом с упоением копировала советская детвора, появился именно в нашей озвучке. В оригинальной версии фильма его не было.

В СССР «Фантомас» произвёл настоящий фурор. Первый же фильм посмотрели 50 миллионов зрителей. «Советский экран» назвал успех фильма «фантомассовым».

Фантомас наравне с польскими «Четырьмя танкистами и собакой», «Неуловимыми мстителями», румынским комиссаром Тудором Миклованом и югославским индейцем Гойко Митичем превратился в одного из любимых героев для игр советской детворы. Правда, порой эти игры приобретали совсем небезобидный характер.

Подростки поджигали почтовые ящики, били витрины магазинов, ломали киоски, торгующие газетами и сигаретами. На месте преступлений милиция находила записки: «Не подумайте на нас – это сделал Фантомас».

Ещё одним излюбленным развлечением было подбрасывать в почтовые ящики записки с текстом: «Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас», натягивать на головы капроновые чулки и пугать учителей или поздно возвращающихся домой женщин фирменным «фантомасовским» смехом.

Прозвище «Фантомасы» получила одна из самых дерзких банд Советского Союза, действовавшая в Ростове-на-Дону, – банда братьев Толстопятовых. Во время ограбления сберкасс и инкассаторов он надевали на лица чёрные чулки. Банда пять лет держала в страхе город и окрестности, совершив около 15 вооружённых налётов, во время которых было убито т ранено несколько человек.

Весной 1968 года в МВД даже провели специальное совещание. Предлагалось даже выйти в Госкино с предложением запретить прокат фильма.

«Советская публика не увидела в «Фантомасе» пародии в первую очередь потому, что плохо тогда себе представляла оригинальные кинотворения, штампы которых высмеивал режиссёр, – считает культуролог Игорь Снутьев. – Кроме того, мы были плохо знакомы с реальной повседневностью французской, итальянской, британской и т. д. жизни. Поэтому как реальность, на фоне которой разворачивалось действие, так и сами приключения Жюва и Фандора для публики, по большому счёту, были одинаково фантастическими».

Фильмы о Фантомасе завораживали демонстрацией западного шика.

«А чего стоили эти потрясающие обращения с непередаваемой интонацией: «Пожалуйста, мадам! К вашим услугам, месье!» – продолжает эксперт. – А непринуждённая элегантность героев? А кадры бульваров Парижа, античных руин Рима, Средиземного моря, роскошных интерьеров замков? И всё это на фоне действительно увлекательного сюжета, разыгрываемого удивительными актёрами».