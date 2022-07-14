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18 часов назад

В Казахстане запретили прокат американского мультика из-за пропаганды ЛГБТ

Слово и Дело

Скандальный американский мультфильм «Базз Лайтер» запретили к прокату в Казахстане из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Даурен Абаев, министр культуры и спорта Казахстана, заявил, что прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» приостановлен. На мультфильм пожаловались как кинозрители, так и представители местных СМИ: многих возмутили кадры с целующимися женщинами. Подобную детскую анимацию запретили во многих мусульманских странах: Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Египте. В Китае же потребовали удалить сцену из мультфильма.

В Казахстане запретили прокат американского мультика из-за пропаганды ЛГБТ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Фильмы,Даурен Абаев,
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