В Казахстане запретили прокат американского мультика из-за пропаганды ЛГБТ

Скандальный американский мультфильм «Базз Лайтер» запретили к прокату в Казахстане из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Даурен Абаев, министр культуры и спорта Казахстана, заявил, что прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» приостановлен. На мультфильм пожаловались как кинозрители, так и представители местных СМИ: многих возмутили кадры с целующимися женщинами. Подобную детскую анимацию запретили во многих мусульманских странах: Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Египте. В Китае же потребовали удалить сцену из мультфильма.