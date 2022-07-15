Леди Гага и побег из тюрьмы: что известно о новой части «Джокера»

В конце января 2022 года издание Heroic Hollywood со ссылкой на источник в Warner Bros. сообщило, что съемки нового «Джокера» с Хоакином Фениксом начнутся в 2023 году. Что известно о второй части, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Джокер" Кадр из фильма "Джокер"

Предстоящая картина будет называться Joker: Folie à Deux («Джокер: Один психоз на двоих), режиссером которой выступит Тодд Филлипс. Поклонники фильма уже расшифровали название и выяснили, что термином Folie à Deux называют синдром, когда психическое заболевание передается от одного человек к другому, и у них появляются идентичные симптомы заболевания. Главную женскую роль исполнит Леди Гага.

Теперь в социальных сетях появились новые подробности продолжения «Джокера», которые опубликовал World of Reel. Как предполагалось ранее, Леди Гага должна была сыграть роль Харли Квин, но инсайдеры опровергли эту информацию. По сюжету нового «Джокера» главный герой, которого играет Хоакин Феникс, в начале картины сбегает из тюрьмы Аркхэм и встречается с героиней Леди Гаги, правда, кем она будет, пока неизвестно. Источники также добавили, что предстоящая часть «Джокера» будет в разы жестче, чем привычные нам фильмы по известным комиксам.

Кадр из фильма "Джокер"