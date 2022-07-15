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2 часа назад

Кевина Спейси лишили роли в новом фильме из-за обвинений в насилии

Диана Товсепова

Голливудского актера Кевина Спейси лишили роли в картине "1242: Врата на Запад" после обвинений по делу о сексуальном насилии.

The Hollywood Reporter подтвердил, что Кевин Спейси больше не будет играть главную роль в фильме "1242: Врата на Запад".

Актер должен был сыграть главную роль в исторической драме о Чингисхане. По сюжету, главный герой, живший в Венгрии канонник Евсевий Эстергомский, пытается остановить вторжение внука Чингисхана в Европу. В актерский состав картины также вошли Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Нил Стьюк и Женевьев Флоренс.

Однако 14 июля, Кевин Спейси не признал себя виновным по пяти обвинениям против него, в том числе по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии в 2005 году. Судья назначил дату судебного заседания на 6 июня 2023 года.

Известие о том, что Спейси покидает актерский состав фильма, пришло в тот же день, когда была назначена дата судебного разбирательства.

Ранее мы писали о том, что любовник Рики Мартина обвинил его в сексуальном насилии.

Фильмы,Видео,Эрик Робертс,Рики Мартин,Кристофер Ламберт,Кевин Спейси,
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