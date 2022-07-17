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2 часа назад

Названы 10 самых рейтинговых советских фантастических фильмов

62info.ru

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» назвал 10 своих самых рейтинговых советских фантастических фильмов. Об этом пишет ТАСС.

Названы 10 самых рейтинговых советских фантастических фильмов
Фото: 62info.ru62info.ru

Самым популярным фильмом стала трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

«Картина не сразу была воспринята публикой и критиками, но спустя несколько лет стала практически культовой — фразы из неё разошлись на цитаты»,

— отметили в пресс-службе «Мосфильма».

На втором месте — «Солярис» Андрея Тарковского. Он был поставлен по одноимённому роману Станислава Лема, впоследствии самому писателю киновоплощение не понравилось, в частности, из-за решения перенести многие события на планету Земля. Третье место — «Собачье сердце» в постановке Владимира Бортко. Далее следует «Сталкер» Андрея Тарковского и «Гостья из будущего» Павла Арсёнова.

Топ-10 замыкают «Приключения Электроника» Константина Бромберга, «Письма мёртвого человека» Константина Лопушанского, кинокартины Ричарда Викторова «Через тернии к звёздам» и «Москва-Кассиопея», а также «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

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