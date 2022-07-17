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1 час назад

Названы 7 летних фильмов с интригующим сюжетом

РИА "ФедералПресс"

Длинные летние вечера можно проводить за просмотром фильмов. Сервис kino.mail.ru представил список интересных лент с интригующим сюжетом.

7 летних фильмов с интригующим сюжетом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Закат»

Картина «Закат» мексиканского режиссера Мишеля Франко – фильм мрачный, с гнетущей атмосферой. В нем рассказывается о паре, которая поехала на отдых. Вскоре покой влюбленных прервала череда странных и пугающих событий.

«Тайна сестер Макалузо»

Экранизация собственной пьесы итальянки Эммы Данте. Фильм вышел в 2020 году и рассказывает о пяти сестрах, которые ведут беззаботную жизнь на берегу моря. Однажды происходит страшное, и теперь всех сестер связывает общая тайна.

«Дунай»

Фильм «Дунай» – режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко. Фильм рассказывает о курортном романе, который перерос в нечто большее и прибавил проблем в жизнь москвички, которая влюбилась в белградского парня.

«Остров Бергмана»

Картина режиссера Миа Хансен-Лев. Фильм рассказывает об отношениях супружеской пары кинематографистов, которая проходит испытание своей любви на Шведском острове. Им нужно набраться вдохновения для новых фильмов и сохранить свой брак.

«Верность»

Психологическая драма Нигины Сайфуллаевой, которая рассказывает о гинекологе Лене. Героиня заподозрила своего мужа в измене. У девушки теперь есть выбор: мстить или сначала разобраться в себе. Фильм снят на фоне пейзажей Балтики.

«Незнакомая дочь»

«Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол – фильм об интеллигентной английской преподавательнице Леде, которая вспоминает о страшном предательстве из прошлого, глядя на счастливую семью.

«Море волнуется раз»

«Море волнуется раз» – фильм о влюбленных Коле и Саше, которые расположились на отдыхе в лесном домике. Пара знакомится с соседями, которые удивительно похожи на них самих. Позже они начинают догадываться, что видят собственное будущее, сообщает kino.mail.ru.

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