Почему не выпустили вторую часть фильма «Любовь и голуби»

Российский актер Сергей Юрский сообщил о том, что во время съемочного процесса известной киноленты «Любовь и голуби» постановщик Владимир Меньшов столкнулся с серьезными проблемами. Как стало известно, первоначально кинематографист планировал выпустить две серии фильма.

Режиссер завершил работу над проектом в период жесточайшей борьбы с алкоголизмом на территории нашей страны. Меньшова буквально заставили вырезать все сцены их фильма, в которых присутствуют спиртные напитки. Однако в киноленте их оказалось настолько много, что хронометраж был сокращен до одной части.