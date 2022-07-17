Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
3 часа назад

Почему не выпустили вторую часть фильма «Любовь и голуби»

FBM.ru

Российский актер Сергей Юрский сообщил о том, что во время съемочного процесса известной киноленты «Любовь и голуби» постановщик Владимир Меньшов столкнулся с серьезными проблемами. Как стало известно, первоначально кинематографист планировал выпустить две серии фильма.

Почему не выпустили вторую часть фильма «Любовь и голуби»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Режиссер завершил работу над проектом в период жесточайшей борьбы с алкоголизмом на территории нашей страны. Меньшова буквально заставили вырезать все сцены их фильма, в которых присутствуют спиртные напитки. Однако в киноленте их оказалось настолько много, что хронометраж был сокращен до одной части.

Как сообщил Сергей Юрский, актеры употребляли во время съемок сцен настоящий алкоголь. Когда об этом стало известно, разразился огромный скандал. Кинематографиста даже намеревались снять с его должности, вспоминает артист.

Фильмы,Любовь и голуби,Сергей Юрский,Владимир Меньшов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители