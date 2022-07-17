Почему не выпустили вторую часть фильма «Любовь и голуби»

Российский актер Сергей Юрский сообщил о том, что во время съемочного процесса известной киноленты «Любовь и голуби» постановщик Владимир Меньшов столкнулся с серьезными проблемами. Как стало известно, первоначально кинематографист планировал выпустить две серии фильма.
Режиссер завершил работу над проектом в период жесточайшей борьбы с алкоголизмом на территории нашей страны. Меньшова буквально заставили вырезать все сцены их фильма, в которых присутствуют спиртные напитки. Однако в киноленте их оказалось настолько много, что хронометраж был сокращен до одной части.
Как сообщил Сергей Юрский, актеры употребляли во время съемок сцен настоящий алкоголь. Когда об этом стало известно, разразился огромный скандал. Кинематографиста даже намеревались снять с его должности, вспоминает артист.