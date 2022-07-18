Сыграет ли Хью Грант принца Эндрю в новом фильме

Пятый сезон сериала «Корона» стриминг-платформа Netflix обещает представить уже в ноябре этого года. Но поклонники картин про монаршую семью теперь будут с нетерпением ждать не только его: накануне вечером популярное издание Deadline анонсировало выход нового фильма, который определённо привлечёт не меньше внимания сразу после выхода. Центральную роль в картине займёт интервью, которое принц Эндрю дал в 2019 году BBC, когда ситуация вынудила его отреагировать на арест Джеффри Эпштейна по обвинению в секс-торговле людьми.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Продюсер Хилари Сэлмон рассказала журналистам британского таблоида о том, что в ближайшее время начнётся кастинг для нового проекта под названием Scoop. В переводе на русский это означает «Сенсационную новость» — и это будет фильм, который обещает стать «свежим взглядом» на события, которые королевская семья предпочла бы забыть навсегда.

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Инсайдеры говорят, что несмотря на необъявленный кастинг, кандидатом на главную роль в новом фильме стал Хью Грант. Впрочем, сам актёр пока отрицает своё возможное участие в проекте. Он дважды комментировал слова журналистов — в интервью изданию The Independent и в собственных соцсетях. В обоих случаях Хью заявил, что «даже не слышал о том, что планируются съёмки этого фильма». Сама Хилари Сэлмон также реагирует на подобную утечку информации довольно сдержанно. Но для киноиндустрии такая практика совершенно нормальна: многие знаменитости едва ли не до появления первого трейлера скрывают своё участие в проекте — особенно, когда речь идёт о громких картинах вроде этой.