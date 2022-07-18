Пирогов объяснил, почему «Брат» до сих пор популярен

«Мне кажется, это связанно с режиссером, с Лешей Балабановым, который был чрезвычайно талантливым и очень хорошо знал людей страны, чувствовал ее очень. Это все-таки такая полупритча, полусказка — люди узнают какие-то вещи, узнают себя. И, конечно, это связано с Сережей Бодровым, который всем близок, с его невероятным человеческим обаянием»,