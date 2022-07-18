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1 час назад

Актер Пирогов рассказал, почему «Брат» Балабанова до сих пор популярен в России

FBM.ru

Российский актер театра, кино и дубляжа Кирилл Пирогов, который снимался в известном фильме “Брат-2” рассказал, почему кинокартина по сегодняшний день весьма популярна на территории РФ.

Пирогов объяснил, почему «Брат» до сих пор популярен
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам актера, весь секрет кроется в том, что режиссер картины Алексей Балабанов умел чувствовать Россию и ее жителей.

«Мне кажется, это связанно с режиссером, с Лешей Балабановым, который был чрезвычайно талантливым и очень хорошо знал людей страны, чувствовал ее очень. Это все-таки такая полупритча, полусказка — люди узнают какие-то вещи, узнают себя. И, конечно, это связано с Сережей Бодровым, который всем близок, с его невероятным человеческим обаянием»,

— говорит Пирогов.

Стоит напомнить, что в 2022 году исполнится ровно 25 лет с момента выхода киноленты «Брат». В связи с этим в российских кинотеатрах были показаны легендарные фильмы «Брат» и «Брат-2».

Фильмы,Брат,Кирилл Пирогов,Алексей Балабанов,
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