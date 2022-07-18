Почему не вышла вторая часть фильма "Любовь и голуби"

Из картины вырезали множество сцен, которые не прошли цензуру.

Фото: Inc-News Inc-News

Кинорежиссёр Владимир Меньшов намеревался сделать свою комедию "Любовь и голуби" двухсерийной, однако вторую часть забраковала цензура — продолжения истории зрители так и не увидели. Причиной тому стало обилие в фильме сцен со спиртными напитками (употребление алкоголя вредит здоровью — Прим.).

Фильм снимали во время антиалкогольной компании в СССР, а все актёры на площадке употребляли настоящие напитки, а не их безалкогольную имитацию.

"Когда правда всплыла наружу, разразился большой скандал. Режиссера хотели снять с должности. Меньшова вообще заставили изрядно понервничать",

— цитирует портал "Новый очаг" Сергея Юрского, исполнившего в картине роль дяди Мити.

Режиссёра попросили вырезать неугодные сцены, а когда тот отказался — получил выговор и был отстранён от дальнейшей работы над фильмом. А комедия, созданная уже без участия Владимира Валентиновича (после выговора), не понравилась руководству "Мосфильма". В итоге постановщика вернули в картину, заставив всё же избавиться от не прошедших цензуру эпизодов — так хронометраж ленты сократился до одной серии.