Киану Ривз и Disney готовят документалку о Формуле-1

Впервые о том, что стриминговый сервис Disney+ пригласил Киану Ривза сняться в четырехсерийном документальном фильме о Формуле-1, заговорили еще в начале июля. Теперь же информация подтвердилась — звезда «Матрицы» и «Джона Уика» выступит не только интервьюером, но и займется этим проектом. В центре сюжета будут события 2009 года и команда Brawn GP, ожидается появление Росса Брауна, Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло.

Фото: Motor.ru Motor.ru

О том, что Киану Ривз работает над фильмом о Формуле-1 и команде Brawn GP, сообщает издание Variety. В начале июля Ривз был замечен в паддоках на Гран-при Великобритании, и причиной этому стали именно грядущие съемки документалки.

«Да, мы пытаемся рассказать удивительную, замечательную историю, — рассказал журналистам сам актер. — Когда я впервые ее услышал, я был поражен. Мне ее рассказал друг-продюсер, который когда-то работал на Росса Брауна, и мы решили перенести ее на экраны. Было здорово узнать больше о том, что происходило в Формуле-1 в 2009 году. Мир Формулы-1 был экстраординарным. Он всегда такой, но в год, когда выиграл «Браун», произошло нечто особенное».

Тогда же Ривз подтвердил, что возьмет несколько интервью у участников тех событий.

В центре сюжета будет сезон 13-летней давности и команда Brawn GP (до этого — Honda), которую приобрел Росс Браун. В 2009 году за Brawn GP выступали Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло, и оба они появятся в фильме, чтобы рассказать о событиях тех лет. Ривз возьмет интервью и у самого Росса Брауна, ожидается и появление Луки ди Монтедземоло, который ранее работал в Ferrari.