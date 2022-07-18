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1 час назад

Кадр дня: загадка часов из фильма «Титаник»

Мария Кимакович

Знаменитый фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона вышел на экраны в 1997 году и стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Сборы картины в прокате составили более 1,8 миллиарда долларов. Это достижение картина не сдавала на протяжении 12 лет и была смещена с пьедестала лишь «Аватаром», который снял тот же Кэмерон.

Кадр дня: загадка часов из фильма «Титаник»
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

«Титаник» был номинирован на «Оскар» в 14 номинациях и одержал победу в 11 из них, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Неудивительно, ведь создатели фильма скрупулезно изучали историю легендарного лайнера, уделяя максимальное внимание даже самым, казалось бы, незначительным деталям.

Так, например, стоит обратить внимание на кадр в финале картины, когда Роуз вновь возвращается на потерпевший крушение лайнер, встречая всех, кто был в ту роковую ночь на борту. На верхнем пролете главной лестницы ее встречает Джек, за спиной которого можно увидеть знаменитые резные часы. Время на циферблате остановилось на отметке 2:20. Это точное время, когда легендарный «Титаник» ушел под воду.

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