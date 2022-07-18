Вину Дизелю — 55: лучшие фильмы с главной звездой «Форсажа»

Звезда «Форсажа» Вин Дизель отмечает день рождения — 18 июля актеру исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые оценят поклонники гоночной франшизы.

Фото: Кадр из фильма "Форсаж" Кадр из фильма "Форсаж"

«Черная дыра» (1999)

Сай-фай боевик с Вином Дизелем о космическом корабле, который терпит крушение на отдаленной планете. В результате такой посадки погибает командир корабля, часть команды и большинство пассажиров. Оставшиеся же в живых сталкиваются со странными существами, которые появляются, когда планета погружается в темноту.

«Бойлерная» (2000)

Молодой Шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из его клиентов предлагает работу на брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Правда, вскоре Сет начинает понимать, что за все в жизни нужно платить.

«Форсаж» (2001)

Первая часть культовой гоночной франшизы, которая рассказывает о копе под прикрытием Брайане, которые внедряется в банду стритрейсеров, подозреваемых в причастности к дерзким грабежам грузовиков. Правда, со временем он становится неотъемлемой частью их команды. В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес и другие.

«Три икса» (2002)

Вин Дизель в экстремальном боевике о безбашенном спортсмене Ксандере Кэйдже, который становится супершпионом и должен спасти мир от химоружия. Никто не способен отвлечь его от задания. Никто, кроме таинственной девушки Елены…

«Признайте меня виновным» (2006)

Комедийная драма по реальным событиям с Вином Дизелем о гангстере низшего звена по прозвищу Толстяк Ди, который решает сам защитить себя в суде. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия.