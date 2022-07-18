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4 часа назад

Вину Дизелю — 55: лучшие фильмы с главной звездой «Форсажа»

Мира Маркина

Звезда «Форсажа» Вин Дизель отмечает день рождения — 18 июля актеру исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые оценят поклонники гоночной франшизы.

Вину Дизелю — 55: лучшие фильмы с главной звездой «Форсажа»
Фото: Кадр из фильма "Форсаж"Кадр из фильма "Форсаж"

«Черная дыра» (1999)

Сай-фай боевик с Вином Дизелем о космическом корабле, который терпит крушение на отдаленной планете. В результате такой посадки погибает командир корабля, часть команды и большинство пассажиров. Оставшиеся же в живых сталкиваются со странными существами, которые появляются, когда планета погружается в темноту.

Кадр из фильма "Черная дыра"

«Бойлерная» (2000)

Молодой Шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из его клиентов предлагает работу на брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Правда, вскоре Сет начинает понимать, что за все в жизни нужно платить.

Кадр из фильма "Бойлерная"

«Форсаж» (2001)

Первая часть культовой гоночной франшизы, которая рассказывает о копе под прикрытием Брайане, которые внедряется в банду стритрейсеров, подозреваемых в причастности к дерзким грабежам грузовиков. Правда, со временем он становится неотъемлемой частью их команды. В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес и другие.

Кадр из фильма "Форсаж"

«Три икса» (2002)

Вин Дизель в экстремальном боевике о безбашенном спортсмене Ксандере Кэйдже, который становится супершпионом и должен спасти мир от химоружия. Никто не способен отвлечь его от задания. Никто, кроме таинственной девушки Елены…

Кадр из фильма "Три икса"

«Признайте меня виновным» (2006)

Комедийная драма по реальным событиям с Вином Дизелем о гангстере низшего звена по прозвищу Толстяк Ди, который решает сам защитить себя в суде. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия.

Кадр из фильма "Признайте меня виновным"
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