Начались съемки фильма «Дюна 2» от режиссера Дени Вильнева

На своей официальной странице в «Твиттере» съемочная бригада фильма «Дюна 2» под контролем режиссера Дени Вильнева объявила о начале работы. Премьера кинокартины запланирована на 17 ноября 2023-го, изначально ее собирались выпустить в октябре того же года.

Фото: Cq.ru Cq.ru

За несколько часов пост с анонсом съемок набрал более 35 000 лайков. Поклонники рады тому, что уже скоро увидят продолжение полюбившегося фильма, но некоторые не верят, что картина будет готова в срок.