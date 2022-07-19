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58 минут назад

Начались съемки фильма «Дюна 2» от режиссера Дени Вильнева

Cq.ru

На своей официальной странице в «Твиттере» съемочная бригада фильма «Дюна 2» под контролем режиссера Дени Вильнева объявила о начале работы. Премьера кинокартины запланирована на 17 ноября 2023-го, изначально ее собирались выпустить в октябре того же года.

Начались съемки фильма «Дюна 2» от режиссера Дени Вильнева
Фото: Cq.ruCq.ru

За несколько часов пост с анонсом съемок набрал более 35 000 лайков. Поклонники рады тому, что уже скоро увидят продолжение полюбившегося фильма, но некоторые не верят, что картина будет готова в срок.

Начальной локацией для команды стал итальянский город Альтиволе. Далее она направится в Будапешт, где проведет большую часть времени.

Фильмы,Дени Вильнев,
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